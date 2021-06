Op deze plekken in Den Haag hangt zondag de inclusieve vlag tijdens EK-wedstrijd van Oranje in Hongarije

Politie verwijdert enorme regenboogvlag van hek Hongaarse ambassade

Aan het hek bij de ambassade van Hongarije, aan de Hogeweg, is een enorme regenboogvlag opgehangen. Op last van de politie is de vlag verwijderd, meldt mediapartner Omroep West.

De actie werd in touw gezet door de makers van een podcast van voetbalplatform FC Afkicken. Ze willen ook in gesprek met de ambassadeur, om te praten over de anti-homowet die door het land is aangenomen. Ook D66-Kamerlid Jeanet van der Laan is aanwezig en zal bijdragen aan de podcast.

De nieuwe Hongaarse wet verbiedt scholen, bibliotheken en media om homoseksualiteit en genderdysforie ‘te promoten’ onder jongeren. ‘Het is tijd voor actie’, zegt Joost Hofman van FC Afkicken. ‘Er is al veel actie, dat is hartstikke goed, maar het is tijd voor actie bij de Hongaren.’ De vlag aan het hek is 25 meter lang en hangt normaal gesproken aan de Westertoren in Amsterdam.

Joost Hofman (links) en Jeanet van der Laan (rechts) nemen de podcast op | Foto: Omroep West

Ze hopen de ambassadeur met de actie tot een gesprek te overtuigen. Ook gaan ze de ambassadeur een shirt overhandigen. Het shirt is een mix tussen een oranjeshirt, het Hongaarse shirt en regenboogkleuren. ‘De ambassadeur heeft een brief geschreven waarin hij zegt dat het linkse propaganda is wat er tegen Hongarije gebeurt. Maar als je die homowet ziet, is het gewoon discriminatie’, vertelt Hofman. ‘Ik wil vragen: wat bedoel je met die brief en hoe kan dat geen discriminatie zijn? Er groeien nu jongeren op in Hongarije die denken dat ze abnormaal zijn.’

Meerdere acties rondom EK-wedstrijd

De gemeente Den Haag zal zondag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal op diverse plaatsen in de stad de inclusieve vlag hijsen. Ook op andere plekken in Nederland is de regenboogvlag te zien. In het stadion worden ook Nederlanders verwacht die een statement gaan maken. Aanvoerder van het Nederlands Elftal, Georgino Wijnaldum, zal een band met de tekst ‘One Love’ dragen.

