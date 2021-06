Bewoners Weimarstraat houden nieuw protest: ‘Er is hier nog niet genoeg gebeurd’

Wethouder Van Tongeren ziet af van bijbaan

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, GroenLinks) ziet af van haar beoogde bijbaan. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Ze wilde toetreden tot de raad van commissarissen van Energie Beheer Nederland (EBN). Het leidde tot een storm van kritiek van de voltallige oppositie in de gemeenteraad.

EBN is een staatsbedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de winning van aardgas. Op de website van EBN staat dat het bedrijf de winning van aardgas ondersteunt ‘zolang er nationale vraag naar is’. Maar volgens vrijwel de gehele oppositie kunnen de functie van wethouder en die van commissaris bij EBN niet samen, omdat de schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt. De partijen wilden dat Van Tongeren zou kiezen tussen het wethouderschap of een commissariaat bij EBN.

Twee dagen geleden was ze nog niet van plan haar functie op te geven. ‘Deze stevige reacties en vragen zijn voor mij aanleiding om een toets te laten uitvoeren naar de verenigbaarheid van deze twee functies. Dus voor ik een volgende stap zet, doe ik eerst een toets om te kijken of dit klopt met de gedragsregels die onlangs door de raad zijn vastgesteld. Dit advies zal voor mij richtinggevend zijn.’ Van Tongeren zei op deze manier het vertrouwen te willen herstellen. ‘Mijn grootste prioriteit is Den Haag en de groene zaak’, zei ze.

‘Nu niet opportuun’

Na het debat in de gemeenteraad is ze tot het besluit gekomen. ‘Ik heb alle bijdragen van de politieke partijen nog een keer gewogen. Leden van de raad gaven aan dat ook met een positieve toetsing van een extern bureau deze combinatie niet wenselijk is.’ Ze concludeert: ‘Daarom heb ik vandaag, na goed overleg met het college, heb ik EBN laten weten dat mijn voornemen om toezichthouder te worden nu niet opportuun is.’

Een zeer kritische raad en aangekondigde motie van wantrouwen, hebben wethouder Van Tongeren doen besluiten eieren voor haar geld te kiezen en af te zien van haar bijbaan. De enige juiste beslissing. @GDMDenHaag hoopt dat de alarmbellen voortaan eerder afgaan in het college.👇 pic.twitter.com/jlbtRl4DvM — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) June 25, 2021

Hart voor Den Haag/Groep de Mos dreigde een motie van wantrouwen tegen de wethouder in te dienen, tijdens de eerstvolgende gemeenteraad. ‘Een zeer kritische raad en aangekondigde motie van wantrouwen, hebben wethouder Van Tongeren doen besluiten eieren voor haar geld te kiezen en af te zien van haar bijbaan. De enige juiste beslissing’, vindt raadslid Ralf Sluijs.

‘Vreemd dat ze niet zelf de belangenverstrengeling ziet’

Ook fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren is blij dat Van Tongeren de bijbaan niet aanneemt. ‘Het duurde even, maar de wethouder heeft besloten om vanwege de druk van de raad niet het gasbaantje te accepteren. Een goede stap. Het blijft echter wel vreemd dat ze niet zelf de belangenverstrengeling ziet.’

Fractieleider Lesley Arp (SP) is ‘blij met deze keuze’ van Van Tongeren. ‘Het aannemen van deze bijbaan was een grote smet op de geloofwaardigheid van het college geweest.’

‘Toch maar geen functie elders’

De fractievoorzitter van GroenLinks, Arjen Kapteijns, zegt ‘veel respect’ te hebben ‘voor dit moedige besluit van onze wethouder om af te zien van haar nevenfunctie’. Hij zegt: ‘Geen makkelijk besluit, te meer omdat de onafhankelijke toetsing nog moest plaatsvinden en ze naar eer en geweten heeft gehandeld.’ Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij grapt: ‘Toch maar geen functie elders…’

