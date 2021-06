Woningbrand Van Alkemadelaan, slachtoffer met brandwonden naar ziekenhuis

Gevel van ambassade Hongarije in regenboogkleuren

Bij een woningbrand aan de Van Alkemadelaan is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt Brandweer Haaglanden.

De brandweer werd rond 20.00 uur opgeroepen voor een woningbrand. Het vuur was op het dak. Toen de brandweer aankwam, ging het al om een uitslaande brand. De rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit om de brand te blussen. Uit voorzorg waren de naastgelegen woningen ontruimd. Na controle op aanwezigheid van koolmonoxide mogen de bewoners van deze woningen terug naar hun woningen.

Sloopwerkzaamheden

Inmiddels is de brand geblust en verricht de brandweer enige sloopwerkzaamheden en nacontrole om er zeker van te zijn dat de brand uit is. Stichting Salvage is ter plaatse om de bewoners van het brandadres te ondersteunen bij de schadeafhandeling. Vanwege de brand reed bus 23 korte tijd om.