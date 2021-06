Het houdt niet op: weer twee voertuigen gecrasht op ‘horrorpoller’ Escamplaan, al 21 in totaal

Honderden jongeren in de rij bij testlocatie op De Werf

Grote drukte bij de testlocatie op De Werf in Escamp. Honderden mensen – vooral jongeren – stonden zaterdag in de rij bij Testen voor Toegang. Volgens nieuwssite Regio15 was de wachttijd zo’n anderhalf uur.

Als iemand een negatieve uitslag krijgt van de coronatest, dan mag diegene zaterdagavond weer stappen.

De testlocatie aan de rand van de stad is een zorg van de VVD en van verschillende ondernemers. Want hoe groot is de toegangstestbereidheid van jongeren die vele kilometers moeten fietsen voor een toegangstest?

‘Dat is zorgelijk’, stelt Judith Oudshoorn, raadslid van de VVD, een dag eerder tegenover mediapartner Omroep West. Ze wil dat er zo snel mogelijk een tweede locatie wordt gerealiseerd in Den Haag. Oudshoorn heeft hierover vragen aan het college gesteld. ‘Het is belangrijk dat testen zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt, zodat er zo veel mogelijk mensen gebruik van maken. Onze ondernemers hebben een vliegende herstart meer dan nodig en daar hoort een goede en snel bereikbare testlocatie bij.’

Westwoord-eigenaar Vincent Marshall onderschrijft dat. ‘Is die testbereidheid ook net zo groot op de wat langere termijn? Die eerste week of eerste twee weken zal dat best goed gaan. Maar ik denk als het op een gegeven moment regent of je moet dit elke week gaan ondernemen, dan is dat toch wel mijl op zeven.’

