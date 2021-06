Robert Barker gaat voor lijsttrekkerschap Partij voor de Dieren: ‘We gaan sowieso groeien’

Het ideaal van de Partij voor de Dieren (PvdD) is groter dan de persoon. Toch wil Robert Barker de persoon zijn die de kar trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: hij wil lijsttrekker worden. ‘Vijf zetels, daar zet ik op in. Maar we gaan sowieso groeien’, zegt hij met enthousiasme. Groener, duurzamer en diervriendelijker, dat is het ideaal van de partij voor de stad. ‘Ik wil het doen vanuit deze idealen. We hebben ons er de afgelopen jaren op ingezet en dat wil ik weer doen.’

De huidige fractievoorzitter van PvdD zit sinds 2018 in de raad en hij vindt het logisch om nu ook lijsttrekker te worden. ‘Het is denk ik goed dat je als lijsttrekker al actief bent geweest in de Haagse raad. Als fractievoorzitter heb je al hele lastige debatten gedaan. In Den Haag was het geen rustige tijd, dus je hebt best veel vlieguren gemaakt. En volgens mij is dat een goede school om vervolgens lijsttrekker te worden.’

De afgelopen jaren waren ‘intensief’ in Den Haag. ‘Intensiever omdat de bestuurscrisissen speelden en natuurlijk de vuurstapels.’ Eind 2018 mondde een van de stapels uit tot een vonkenregen, het jaar erna gingen ze niet door omdat de bouwers niet aan de gemeentelijke eisen konden voldoen en in 2020 konden ze door de coronapandemie opnieuw niet doorgaan. Ook had Den Haag een bestuurlijke crisis te verduren met het vertrek van burgemeester Krikke, de verdenkingen richting twee wethouders van Groep De Mos en het vallen van de coalitie. ‘Al dat soort dingen speelden. Dit is voor een raadslid een van de zwaarste periodes geweest en voor de stad ook.’

Met succes kikkers een trap gegeven

Toch zijn er voor zijn partij afdoende successen waar hij met trots op terugkijkt. ‘We hebben toch veel voorstellen aangenomen gekregen die de stad beetje bij beetje groener maken.’ Dat deed ze onder meer door kikkers een trap te geven. ‘Je ziet dat amfibiesoorten verdrinken in riolen. Dan is het logisch dat je daar als Partij voor de Dieren voor opkomt.’

Ook haalde de partij successen met het inzetten op duurzaam voedsel en worden ambtenaren geacht meer per trein te reizen. ‘Je zou van een duurzame gemeente verwachten dat ze standaard de trein nemen naar Londen als er een goede verbinding is.’ Het initiatiefvoorstel daarvoor werd door de raad aangenomen. ‘We hebben dus wel wat kunnen veranderen, maar er is op duurzaamheidsgebied te weinig gebeurd deze periode. Dat is denk ik ook een onderwerp voor de komende verkiezingen. We moeten energiezuiniger worden in Den Haag.’

‘Je hebt een wethouder nodig die ziet dat er iets moet veranderen’

Barker zag sterke ambities op het klimaatneutraal worden van de stad in beide coalitieakkoorden. ‘Uiteindelijk is daar niks van terechtgekomen, ondanks de ambities en het geld dat er voor is. En je hebt een wethouder nodig die ziet dat er iets moet veranderen. Ik vind dat dat te weinig gebeurt’, zegt hij over het werk van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

‘Er zijn genoeg zaken waar we het duurzamer en groener hadden willen hebben. Er is weinig vooruitgang in duurzaamheid en ik zie dat er steeds in het groen wordt gebouwd. ook in de ecologische zone. Dat is bij uitstek een gebied voor dieren. Dat had ik graag anders gezien.’

‘Bouwen, maar niet in het groen’

Met zijn partij wil hij een groener Den Haag zien. ‘Dat moet verankerd worden: pleinen en daken kunnen we vergoenen en bestaand groen moet worden. Je moet er dan niet in gaan bouwen zoals bij Dreven, Zichten en Gaarden.’ Al komt de vraag wel boven waar er wel gebouwd kan worden als je het groen wilt behouden en, het liefst, wilt uitbreiden. ‘Niet in het groen’, zegt hij onomwonden. ‘Als Partij voor de Dieren steunen we het plan om bij stations te bouwen, maar wel met oog op de leefbaarheid.’

Juist die leefbaarheid staat volgens wijkverenigingen onder druk rond het stationsgebied ‘Wat je merkt bij dit soort plannen is dat er wordt ingezet op woningen, maar je moet ook zorgen voor voorzieningen. Ze zeggen dat er wordt ingezet op groen, maar de concreetheid mist. Daarom steunen we die wijkberaden. Er is nog geen enkel plan voor dat gebied goedgekeurd door de gemeenteraad, dus ik zou zeggen dat het een belangrijk punt is om te zorgen voor een prettige leefomgeving. Ook moeten we in andere delen van Den Haag het groen meer koesteren.’

Robert Barker in 2018, vlak voor zijn installatie als raadslid.

‘Je moet een keuze maken voor toekomstige generatie’

Kantoren, woningen, hotels en groen, het kan niet allemaal binnen de stadsgrenzen en dus moet er gekozen worden. ‘Volgens mij is het duidelijk: je moet een keuze maken voor toekomstige generatie. Volgens mij willen mensen groene ruimte en een fijne woonomgeving. En bij woningen moet je ook zeggen: niet iedereen hoeft in Den Haag te wonen. Op een gegeven moment is er ook een einde aan de groei. Je moet kijken naar de leefbaarheid van de stad. En dat kan betekenen dat mensen dan sneller in omliggende gemeentes gaan wonen en dat is volgens mij niet zo’n probleem.’

Voor het bouwen van voldoende woningen zou er landelijk beleid moeten worden gemaakt. ‘De vraag is of je dat als gemeente alleen allemaal voor elkaar krijgt. Er moet duidelijk landelijk beleid komen omdat het de gemeentes overstijgt.’ De groei van inwoners in Den Haag lijkt niet te stoppen te zijn; elk jaar komen er duizenden inwoners bij. ‘We moeten inzetten op meer woningen, ook sociaal. Maar het is een realistisch verhaal dat het in een verdichte stad niet voor iedereen in de toekomst mogelijk is om hier te wonen.’

Om de groene plannen waar te maken kan er straks wel wat geld uit andere potjes worden gehaald. ‘Wij zien genoeg ruimte om te bezuinigen, bijvoorbeeld op economisch beleid. Daar wordt veel geld gestopt in het aantrekken van toeristen, bijvoorbeeld op Scheveningen. Terwijl we daar al genoeg overlast zien, daar hoeven we niet te investeren in het aantrekken van meer toeristen.’

‘Voor plannen moet je ook met bewoners spreken’

Hagenaars en Hagenezen in de stad zouden anderzijds meer gehoord moeten worden door het stadsbestuur. ‘Voor plannen moet je ook met bewoners spreken en niet alleen in achterkamertjes met projectontwikkelaars. Ik denk dat dat nog onvoldoende bij het stadsbestuur is doorgedrongen. Het stadsbestuur staat voor het publieke belang en dat staat niet gelijk aan privaat belang.’

‘Volgens mij hebben we nu een goed team, daar wil ik mee doorgaan’

Of Barker daadwerkelijk de lijst zal aanvoeren wordt in oktober duidelijk. Het liefst gaat Barker met het huidige team, met raadslid Robin Smit en fractiemedewerker Leonie Gerritsen, door. ‘Volgens mij hebben we nu een goed team, daar wil ik mee doorgaan. Uiteindelijk gaat de selectiecommissie daarover en volgt er een voordracht. Dan blijkt of ik op één zal staan.’ Hoewel de wens er is is hij niet van plan een persoonlijke campagne te voeren. ‘De campagne begint in november of december. Dan gaan we ons inzetten voor die vijf zetels.’

