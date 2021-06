Van Haagse Harry tot ADO-shirt: het eerste jaar van burgemeester Jan van Zanen hangt aan zijn eigen muur

Elke dag voelt hij zich een beetje meer Hagenaar. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen terugkijkend op zijn eerste jaar in Den Haag. Van Zanen verruilde op 1 juli 2020 de Domstad voor de Hofstad en de afgelopen maanden heeft hij een schat aan foto’s, tekeningen, shirts en andere spullen uit de stad verzameld. Een deel daarvan is terug te vinden op zijn werkkamer in het stadhuis, die hij omtoverde tot een waar Haags museum met hier en daar wat Utrechtse herinneringen. ‘Conservator’ Van Zanen geeft mediapartner Omroep West een rondleiding door zijn eerste jaar als burgemeester.

Het jaar is omgevlogen, verzucht Van Zanen halverwege de rondleiding. En hij voelt zich steeds meer thuis in Den Haag. ‘Ik heb hier net een huis gekocht, dus ik hoop dat ik na de zomer kan verhuizen’, zegt hij. ‘Maar ik woonde natuurlijk al wel in de stad. Direct op de eerste dag ben ik van Utrecht naar Den Haag verhuisd. Ik woon gemeubileerd dus ik hoefde maar weinig spullen in te pakken. Alleen wat kleding en wat laatste papieren. Ik werd de ochtend van 1 juli wakker en ik dacht: wat hoor ik toch? Dat waren meeuwen.’

Het was zijn eerste ervaring met Den Haag als nieuwe inwoner van de stad. En de herinneringen namen de maanden die volgden verder toe. De volgehangen muren en twee overvolle vitrinekasten in zijn kamer op de tweede verdieping van het stadhuis geven een inkijkje in zijn eerste jaar als burgemeester van Den Haag. ‘Ik vind het fijn om in mijn werkkamer spullen te verzamelen die ik van mensen heb gekregen of die mij ergens aan herinneren’, zegt Van Zanen.

Haags HipHop Centrum

Hij wijst op een fel gekleurd schilderij van het Haags HipHop Centrum. ‘Die kreeg ik bij mijn aantreden. Er is toen een video gemaakt met allemaal mensen die mij welkom heetten. Een tramconducteur, voetballers, bewoners en dus ook deze hiphoppers. Zij zijn bij mij geweest en hebben dit schilderij gegeven met mijn naam erop. Dit is echt Haags vind ik. Wat ik er mooi aan vind? De kleuren. Het springt eruit.’

Dat is volgens Van Zanen iets heel anders dan de tekening die eronder hangt. ‘Dat is een pentekening waar je mij op het strand ziet zitten met de Domtoren op de voorgrond en de Scheveningse Pier op de achtergrond.’

Krat vol ADO-spullen

Van Zanen loopt verder naar een ingelijst shirt van ADO Den Haag. ‘Ik kreeg werkelijk een krat vol met ADO-spullen. Dat was de garantie dat ik echt ADO-proof en groen-geel zou zijn.’

De burgemeester is een groot voetballiefhebber, zegt hij. En op de vraag of hij in zijn hart eigenlijk voor FC Utrecht is of toch kiest voor ADO zegt hij uiteindelijk: ‘Ik ben voor ADO. Punt.’

Haagse Harry

Natuurlijk ontbreekt in de verzameling van Van Zanen een beeldje van Haagse Harry niet. Hij staat prominent in een vitrinekast. ‘Ik denk dat ik al veel Haagse Harry’s heb ontmoet’, zegt Van Zanen glimlachend. ‘Ik zou ze zelf niet zo benoemen, maar ik heb er al wel veel ontmoet. Dat vind ik enig. Ze zijn aardig tegen mij en ze kennen mijn naam, dat is ook zo bewonderenswaardig.’

Het eerst jaar van Van Zanen kenmerkt zich door corona. ‘Alles moest anders’, vertelt hij. ‘Prinsjesdag was anders, de vergaderingen van de gemeenteraad moesten digitaal en ook de Nieuwjaarsduik kon niet doorgaan zoals gewoonlijk.’ Hij pakt een foto waarop de burgemeester met opgestroopte broekspijpen in de zee staat. In zijn hand heeft hij een blik waarmee hij water uit de zee schept. Van Zanen: ‘Je kon zo’n blik met zeewater kopen en het geld ging naar een goed doel. Ik heb het eerste blik met water gevuld. Dat was koud.’

Eindelijk een eigen huis

Van Zanen is blij dat hij zich eindelijk gaat settelen in Den Haag in zijn eigen huis. ‘Al mijn eigen spullen komen weer en daar verheug ik mij zeer op. Dan voel ik mij echt thuis. Maar dat voelde ik mij al. Elke dag een beetje meer.’