Veteranendag opnieuw zonder defilé, maar met programma vanuit Koninklijke Schouwburg

De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar, ondanks versoepeling van de coronamaatregelen, op een aangepaste wijze gevierd. Er is dit jaar opnieuw geen nationaal defilé, geen openbare medaille-uitreiking en geen publieke bijeenkomst op het Malieveld. Wel is er een speciale tv-uitzending vanuit de Koninklijke Schouwburg. Die uitzending is vanaf 12.35 uur te zien op NPO2.

De militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede worden geëerd met een speciaal programma. Vier veteranen zullen bijzondere verhalen vertellen en er is speciaal gearrangeerde muziek gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, deze wordt ondersteund door Stef Bos, Claudia de Breij en Snelle.

Bij de viering in de Koninklijke Schouwburg zijn onder andere demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld, Vera Bergkamp (voorzitter van de Tweede Kamer) en generaal Onno Eichelsheim (Commandant der Strijdkrachten) aanwezig.

Naast het tv-programma is er zaterdagmiddag een livestream op Facebook: Studio Malieveld, daarin zijn vanaf 14.00 uur interviews met veteranen te zien, afgewisseld met muziek van Robin Borneman.

Ode aan onze Veteranen

Op het Malieveld wordt aan het eind van de middag het MAX-programma ‘Ode aan onze Veteranen’ opgenomen. Een nieuw programma, gebaseerd op de muziekkeuze van vier veteranen, waarin de 3JS, Marcel Veenendaal, Trijntje Oosterhuis, Elske DeWall en Yosina Roemajauw de veteranen toezingen onder begeleiding van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Dat programma wordt op zondag 4 juli uitgezonden op NPO1.

Witte Anjer Perkjes

Ondanks dat er geen nationaal defilé is zal er door het land heen door meerder gemeenten aandacht worden gegeven aan hun lokale veteranen. Dat doen zij door op Veteranendag een eigen Witte Anjer Perkje te openen, het symbool voor erkenning en waardering van veteranen.