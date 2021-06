Zaterdag Live over Haagse grachten en nieuwe haven bij Centraal Station

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 26 juni 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘De Haagsche gracht’. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Om het begrip ‘De Haagsche gracht’ weer te laten herleven bestaan er plannen om een haventje aan te leggen bij het Centraal Station. Bij de kruising van de Prinsessegracht en de Bezuidenhoutseweg bestaat sinds 2018 het plan om hier een haven te maken voor de aanleg van kleinschalige boten zoals roeiboten, sloepboten en kano’s. Dit om de stad een exclusievere status te geven en daarbij is de uitbreiding van de grachten ook zeker efficiënt voor het waterbeheer in de stad.

In het plan is een klein horecamodel opgenomen voor de mogelijkheid tot ontspanning en kaartverkoop. Aangezien de haven niet groot genoeg is voor grote rondvaartboten, blijft de aanlegplaats op de Prinsessegracht bestaan. De plannen gaan in december van start en hebben een dekkingsbegroting van 2,3 miljoen euro verspreid over twee jaar. De plannen worden ook voorgelegd aan de bewoners om inspraak te geven aan de opzet.

Is de uitbreiding van het grachtennetwerk met de mogelijkheid tot recreatie en verbetering van het aangezicht de nieuwe toekomst? En gaan we nog verder graven in de toekomst om ons een nog meer waterrijke stad terug te geven, die de rust en aanzien uitstraalt?

Gasten aan tafel zijn: Chris Schram (Willemsvaart), Peter Duivesteijn (Ooievaart), Michel Rogier (Provinciale Staten) en Frans de Graaff (Fractievoorzitter VVD).