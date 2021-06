Charly Lownoise bouwt met Mental Theo feestje voor Oranjefans in Boedapest

Happy hardcore dj Charly Lownoise uit Scheveningen bouwt samen met kompaan Mental Theo een feestje voor Oranjefans op een groot podium in het City Park Ice Rink. Het is warm in Boedapest, zo’n 30 graden, schrijft mediapartner Omroep West.

De Oranjefans lopen vanaf 15.00 uur vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting het stadion waar het vanaf 18.00 uur moet gebeuren.