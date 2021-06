Hester begint online liefdesverdrietcafé: ‘We weten allemaal hoe je je voelt’

‘Als je liefdesverdriet hebt, voel je je hartstikke eenzaam’, zegt psycholoog Hester Schaart. Om mensen met een gebroken hart bij elkaar te brengen is ze een online liefdesverdrietcafé begonnen. Vrijdagmiddag was de eerste keer, Hester wil de ontmoeting om de week organiseren. ‘Uiteindelijk hoop ik het uit te breiden naar face to face contact in een café.

Sinds een paar jaar is Hester liefdesverdrietpsycholoog. 'Tot mijn grote verrassing bestonden er nog geen liefdesverdrietpsychologen. Heel weinig mensen durven naar de huisarts te gaan om te zeggen 'ik heb hulp nodig'. Ik denk, doe dat nou wel, die huisarts stuurt je dan door.'

Maar niet iedereen heeft meteen behoefte aan professionele hulp. Daarom begon Hester dit initiatief voor lotgenoten. Het is niet de bedoeling dat het een soort groepstherapiesessie wordt bij een psycholoog. 'Wees alsjeblieft jezelf', drukt ze de mensen op het hart.

Het is de bedoeling dat de deelnemers het vooral hebben over: wat ga je doen dit weekend, als je je alleen voelt. Heb je nog een tip voor een goede serie? Of kunnen we elkaar eens in de stad treffen. 'Het moet een beetje licht en plezierig zijn. Met het besef dat we allemaal wel weten hoe je je voelt.'

Mannen, sluit ook aan

Hester roept ook vooral mannen op zich aan te sluiten. 'Mannen vinden het denk ik lastig om er over te praten, die schamen zich er misschien wat meer voor. Ze zoeken elkaar wel op maar dan is het hup, een klap op de schouder en laten we een potje gaan voetballen.' Maar ook mannen kunnen echt last hebben van liefdesverdriet, zegt de psychologe.