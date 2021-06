Laat je voorlezen uit Terra Ultima en meer in Het Woordenrijk

Laat je zondagavond vanaf 20:00 lekker voorlezen door de schrijvers van het Woordenrijk en van een ander land; Terra Ultima. Want de mysterieuze schrijver van dit succesvolle prentenboek laat voor het eerst in ons programma van zich horen. Verder veel gedichten, zoals deze van Geraldina Metselaar:

Het betere zomergevoel

Zie de zee en dijn dommelend een eindje op de golven mee

Door een zwoel zomergevoel, een lichte bries

Wind kietelt steels onder mijn kin, tot je mij vindt

Seconden worden uren, als de dagen lang zijn

Mag dit eeuwig duren? Volg de golf van begin tot eind

Keurig langs de vloedlijn loop ik, hand in hand, met jou

Terra Ultima is een hit in prentenboekland – niet per se een kinderboek, maar een ‘natuurhistorisch’ ontdekkingsboek voor jong en oud, prachtig geïllustreerd door kunstenaar Raoul Deleo. De verhalen in het boek zijn geschreven door de volstrekt onbekende schrijver Noah J Stern. Aangezien het Woordenrijk goede bilaterale contacten onderhoud met Terra Ultima, zal Noah J Stern bij ons voorlezen over de ultieme avonturen.

Verder in de uitzending gedichten van Anne-Tjerk Mante, Alexander Franken, Edith de Gilde, Marike Verheul en Babs Gons. Daarnaast hoor je de vertaling die Marko Fehres maakte van de TS Eliot-klassieker ‘Hollow Men’ speciaal voor de Dag van de Vluchteling. We trappen vlak na acht uur af met alternatieve voetbalsongs en je hoort boekentips van Corina Maduro en van de presentator van dienst.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is een productie van het Haags Dichtersgilde en wordt zondagavond tussen 20:00 en 21:00 gepresenteerd door Ricco van Nierop.