SAULT en Tess Merlot in De Nieuwe Van Nierop

Marcel Verreck: ‘Hagenees krijgt gratis boom: ‘Die heb ik elke ochtend al, mijn vrouw noemt hem de horrorpoller”

Meer in

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de ‘horrorpoller’ aan de Escamplaan.

‘De gemeente doet nog een wanhopige poging om hier en daar wat te vergroenen en biedt de inwoners nu een gratis boom aan. ‘Die heb ik elke ochtend al’, zei een kennis van mij, die bij de Escamplaan woont, ‘mijn vrouw noemt hem al de horrorpoller’.’