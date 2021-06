Oud-wethouder (D66) hoopt dat nieuw kabinet ‘voltooid leven’ eenvoudiger maakt

Oud-wethouder Marjolein de Jong (D66) hoopt dat een nieuw kabinet de wetgeving rond ‘voltooid leven’ eenvoudiger maakt. Die wens spreekt zij uit in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

VVD-voorman Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag kunnen aan de slag om een aanzet tot een regeerakkoord te geven. Een ruime meerderheid van de Kamer staat achter de aanbevelingen van informateur Mariëtte Hamer om de leiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer een ‘document op hoofdlijnen’ te laten schrijven. Later kunnen andere partijen dan bekijken of ze zich willen aansluiten.

In dat nieuwe regeerakkoord moet dus volgens De Jong een flinke stap worden gezet op het gebied van euthanasie. ‘We worden op de wereld gezet zonder dat we erom gevraagd hebben, misschien mag je dan ook gewoon doen wat je wil aan het eind van je leven, als je ermee wil stoppen’, zegt ze in het radioprogramma.

Volgens de oud-politica zou het euthanasieproces simpeler kunnen. ‘Schouwartsen komen bij je, of je het wel zeker weet. En dan nog een keertje. En dan is het zover, dan moet je tien minuten van tevoren nog een keer zeggen dat je dood wil. Dat vind ik wel heftig: het is niet iets wat je even beslist, je hebt er heel goed over nagedacht’, zegt ze.

De D66’er denkt dat euthanasie een betere oplossing is dan dat mensen zelf proberen om een eind aan hun leven te maken. ‘Als iemand er een eind aan wil maken, wil iemand er een eind aan maken. Ik heb liever dat mensen die in die situatie komen het daar doen, in hun eigen kamer, in hun eigen bed of wat dan ook, dan dat ze van een flat afspringen of andere vreselijke dingen doen.’