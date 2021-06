Ruim 1.700 ideeën om overlast Scheveningen aan te pakken: ‘Bewoners willen dat de Strandweg afgesloten wordt’

Wethouder Anne Mulder (VVD) van Den Haag heeft de Ideeënbus Overlast Scheveningen in ontvangst genomen. Begin juni vroeg mediapartnerOmroep West aan het publiek om in de online ideeënbus oplossingen achter te laten die kunnen helpen om overlast op Scheveningen tegen te gaan. Omroep West kreeg meer dan 1.700 reacties binnen en die liggen nu op het bureau van wethouder Mulder. ‘We gaan alles goed lezen en bekijken welke goede ideeën we hier nog uit kunnen halen’, zegt hij.

Vorige zomer was de overlast op Scheveningen enorm. Bewoners konden vanwege de verkeersdrukte op sommige dagen hun wijk niet meer in of uit. Ook was er sprake van straatintimidatie, werd er illegaal gekampeerd en waren er straatraces.

Cees Pronk is ervaringsdeskundige. Hij woont op Scheveningen en heeft de ideeënbus ingevuld. ‘Het horen en zien vergaan je als die motoren van de Vissershavenweg komen en de Schokkerweg in draaien’, zegt hij. ‘Dan trekken ze met een enorme vaart op en racen ze weg.’ Vorig jaar was de overlast echt groot, zegt Pronk. ‘Er was enorm veel verkeer, er waren veel buitenlanders, veel herrie, auto’s stonden dubbel geparkeerd, er werd gepoept en gepiest op straat.’

Actieplan

Zijn verhaal komt overeen met de meeste reacties uit de ideeënbus. Wethouder Mulder kent deze verhalen. ‘We hebben daarom een actieplan Scheveningen gemaakt met daarin allerlei maatregelen’, vertelt hij. ‘Dat actieplan is in werking gesteld en we evalueren het elke week met bewoners. Dan bespreken we wat goed gaat en wat beter moet.’ Een van de punten die vaak naar voren komt is het afsluiten van de boulevard bij grote drukte. Mulder: ‘Bewoners willen dat de Strandweg afgesloten wordt, zodat jongeren geen rondjes meer kunnen rijden met knallende uitlaatpijpen en daarmee voor geluidsoverlast zorgen. Dat deden we de afgelopen weken.’

Wethouder Mulder denkt deze zomer veel beter voorbereid te zijn dan vorig jaar. ‘We hebben drie scenario’s: geel, oranje en rood. Zo weten we precies wanneer we gaan opschalen. Dan komen er extra politieagenten, handhavers en verkeersregelaars die de situatie in goede banen leiden. Verder zijn er meer voorzieningen zoals toiletten en prullenbakken.’

Strenger optreden

In de ideeënbus is ‘harder optreden’ vaak genoemd. Mulder: ‘Ook dat doen we. Afgelopen week was er bijvoorbeeld een integrale handhavingsactie met de douane, de HTM, politie en Openbaar Ministerie. Alle overtredingen worden dan aangepakt en beboet.’

Pronk merkt dat het de afgelopen weken wat beter gaat met de overlast, alhoewel de zomer nog niet is begonnen. Het afsluiten van de Strandweg is een goede maatregel vindt hij, maar eigenlijk zou de boulevard het hele jaar door dicht moeten zijn voor verkeer. ‘Kijk naar andere stranden in Nederland en de wereld’, zegt hij. ‘Een boulevard is om te flaneren en niet om met auto’s en motoren te scheuren. Dat hoort daar niet.’

Maandagavond 28 juni is op Den Haag FM en Radio West tussen 18.00 uur en 19.00 uur een stadsgesprek te beluisteren over de overlast op Scheveningen. Bewoners, ondernemers en politici gaan in een live radio-uitzending gesprek over problemen en oplossingen.