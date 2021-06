SAULT en Tess Merlot in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe muziek van SAULT en Tess Merlot (foto).

Tess van der Zwet zingt gloednieuwe, maar oud-klinkende Franse chansons, dat deed ze al met haar Moutons en nu ook als Tess Merlot. Over een paar weken presenteert ze haar nieuwe album in de Nieuwe Kerk in onze stad – en de song die we daar vanavond van draaien, is ook een ode aan Den Haag. Dan soulgezelschap SAULT, in 2019 brachten ze twee albums uit en in 2020 nog eens twee (waarmee ze doorbraken), dus de plaat die nu uit is, is alweer nummer vijf en de kwaliteit is steeds goed.

Meer nieuwe releases zijn er van Doja Cat & Ariana Grande, Ed Sheeran, Lucy Dacus, John Grant, Raw Roets, Selah Sue, Lakshmi en de Haagse Crashing Bats en Aymar Torres. Tevens een bijzondere Metallica-cover door Miley Cyrus met Elton John op piano en Yo Yo Ma op cello.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).