‘Gemeente moet mensen met weinig geld helpen om naar de tandarts te kunnen gaan’

Hart voor Den Haag/ Groep De Mos wil dat het stadsbestuur mogelijkheden onderzoekt om mensen die, onder meer door corona, in inkomen achteruit zijn gegaan te helpen om toch naar de tandarts te gaan. ‘Teveel mensen verwaarlozen hun gebit door een te smalle beurs’, stelt raadslid Janice Roopram.

'Goede mondzorg is ontzettend belangrijk, als je gebit op orde is voel je je ten eerste veel zekerder. Daarnaast geeft kiespijn ontzettend veel last en kan je er letterlijk doodziek van zijn. Niet verder te kunnen dan alleen een paracetamolletje is gewoon onmenselijk en in deze tijd toch echt niet nodig', vervolgt het raadslid.

'Voor dakloze mensen bestaat er gelukkig al een tandarts, laten we ook kijken of we voor mensen die het geld nu echt even niet hebben en zich geen raad weten van de pijn, ook een oplossing kunnen gaan creëren.'

Geen aanvullende verzekering

Den Haag kent al de bijzondere bijstand, maar het zou volgens de partij te veel tijd kosten om die aan te vragen voor de tandarts. Daarbij is het dan nog maar de vraag of de steun wordt toegekend. Daarnaast stelt ze dat mensen met een kleine beurs een eventuele aanvullende verzekering voor het gebit als eerste zullen laten schieten.

Roopram vindt dat iedere inwoner recht heeft op medische zorg, waaronder de tandarts, daarom wil ze dat het stadsbestuur inspringt. 'Ik denk zomaar dat zowel wethouder armoede als wethouder zorg, hierbij samen moeten gaan werken om dit voor elkaar te krijgen.'

'Dat willen we in Den Haag ook'

'In Voorburg heeft een tandarts zijn praktijk opengesteld om anderen te helpen', zegt fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg. 'In Rotterdam loopt momenteel een project mede vanuit de gemeente om patiënten met een smalle beurs toch te kunnen helpen aan het gebit. Dat willen we in Den Haag ook.'