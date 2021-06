Terras van restaurant Bij Mauce in brand gestoken: ‘Het was best wel een ravage’

Net gerepareerde poller aan gort gereden op Escamplaan

Meer in

De poller op de Escamplaan was maandagmiddag net gerepareerd door de 23ste automobilist die er tegenaan was gereden, toen nummer 24 er op knalde. Deze keer geen kleine beschadiging, de poller is helemaal uit de grond getrokken.

Hoewel de meeste automobilisten klem komen te zitten op de poller , heeft de oudere bestuurder wellicht iets harder gereden. De poller is er helemaal uitgereden en de auto staat een paar meter verder in de berm. De man staat geschrokken bij zijn auto.

Op foto's van nieuwssite Regio15 is te zien dat er auto-onderdelen zoals een nummerbord op de weg liggen. De bumper aan de voorkant van de auto is helemaal kapot en de airbag aan de bestuurderskant is uitgeklapt.

Foto's: Regio15

Sinds 7 juni is er een bussluis op de Escamplaan waardoor automobilisten niet meer door mogen rijden. Alleen ambulances en bussen mogen er komen. Om automobilisten tegen te houden zijn er pollers in de grond geplaatst.

Extra verkeersborden

Verkeersborden die er staan om automobilisten te helpen hebben tot nu toe geen zin gehad. Daarom heeft de gemeente gezegde binnenkort extra borden te plaatsen om automobilisten te waarschuwen.

LEES OOK: Automobilist betaal schade aan horrorpoller Escamplaan: 'Rekening gaat niet naar het stadhuis'