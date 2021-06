Ruim 150.000 Hagenaars gevaccineerd tegen coronavirus, laagste vaccinatiepercentages in Moerwijk, Transvaal en Schilderswijk

Ruim 150.000 inwoners van Den Haag hebben minimaal één vaccinatie tegen het coronavirus gehad. Dat is 35,5 procent. Dat laat de GGD Haaglanden weten. De cijfers zijn tot en met 13 juni gedeeld, dus inmiddels zullen er naar verwachting al meer dan 150.000 inwoners een vaccin hebben gehad.

In de regio Haaglanden zijn meer dan 350.000 inwoners minimaal één keer gevaccineerd door een GGD. Dat is 40 procent. Van hen hebben bijna 165.000 mensen twee vaccinaties gekregen. Haaglanden bestaat uit Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

In Den Haag is 76 procent van de 65-plussers gevaccineerd door de GGD. Daarmee scoort Den Haag slechter dan alle andere gemeenten in Haaglanden. Midden-Delfland scoort met 88 procent het hoogst. Deze cijfers zijn tot en met 31 mei bijgehouden.

Laagste percentage in Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt en Moerwijk

In stadsdeel Centrum zijn procentueel gezien de minste 65-plussers gevaccineerd, blijkt uit de cijfers van de GGD. Het gaat om deze wijken en buurten: Groente- en Fruitmarkt, Transvaalkwartier, Schilderswijk en Stationsbuurt. Hier is het vaccinatiepercentage lager dan zeventig procent. Hoe laag het percentage hier precies ligt, is niet bekendgemaakt.

Buiten het centrum valt er nog winst te behalen in Escamp. Van alle wijken in Escamp staat Moerwijk er het slechte voor. Ook hier ligt het percentage onder de zeventig procent. In andere wijken in Escamp – zoals Wateringseveld, Morgenstond, Bouwlust, Vrederust, Leyenburg, Rustenburg en Oostbroek – ligt dit percentage tussen de zeventig en tachtig procent.

Leidschenveen-Ypenburg scoort goed

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg scoort procentueel gezien het beste: beide gebieden hebben een vaccinatiepercentage van 80 procent of hoger.

Klik hier het vaccinatiepercentage van 65-plussers in jouw wijk

In heel het land zijn er tot nu toe ongeveer 15 miljoen prikken gezet. Deze week staan er zo’n 1,5 miljoen prikken gepland. Iedere minuut krijgen volgens een schatting zo’n 287 mensen een prik tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds.

Eén gemelde ziekenhuisopname

Op dit moment wordt bij GGD Haaglanden gevaccineerd met BioNTech/Pfizer, Moderna en Janssen. Ook is er nog een beperkt aantal vaccins AstraZeneca beschikbaar voor mensen die hiervan nog de tweede vaccinatie krijgen. Door het RIVM wordt vanuit de beschikbaarheid van vaccins op een bepaald moment bepaald welke leeftijdsgroep welk vaccin krijgt.

Mede dankzij het steeds hogere vaccinatiepercentage is het aantal positief geteste mensen, het aantal ziekenhuisopnames en het dodenaantal in Den Haag erg laag, zo blijkt uit het coronadashboard van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zo is er afgelopen vrijdag één ziekenhuisopname gemeld van een patiënt met corona. Afgelopen zaterdag waren er twintig positief geteste mensen en was er niemand overleden met coronaverschijnselen.

