‘Slechter kan niet, dus het wordt sowieso beter’: Scheveningers hoopvol over aanpak van overlast

Scheveningers zijn voorzichtig positief over de aanpak van de overlast in de badplaats. Dat blijkt maandagavond tijdens een stadsgesprek van Omroep West en Den Haag FM. ‘Het actieplan lijkt zijn vruchten af te werpen’, zegt een bewoonster. Relativerend reageert een ondernemer uit de Keizerstraat: ‘Slechter dan vorig jaar kan niet, dus het wordt sowieso beter.’

Tijdens het stadsgesprek klinkt er hoop uit de woorden van de Scheveningers. Een jaar geleden staat bewoonster Roos Padmos nog vooraan bij een demonstratie tegen de overlast die vrouwen op Scheveningen ervaren. ‘Het heeft bij de gemeente de ogen doen openen om het gesprek aan te gaan en plannen te maken’, zegt ze.

Padmos is nu blij hoe het nu in de populaire badplaats gaat, ten opzichte van een jaar geleden. ‘Het actieplan lijkt zijn vruchten af te werpen.’ De problemen zijn nog lang niet passé, maar het gaat echt beter, volgens haar. ‘Word je als meisje aangesproken, dan kan je nu naar beveiligers en hosts toe.’

‘Ze sisten naar mijn personeel’

Strandtenthouder Guido Venema van De Golfslag herkent het intimiderende gedrag van sommige bezoekers. ‘Ze sisten naar mijn personeel, ze kafferden mijn medewerkers uit’, weet hij nog. Zijn oplossing is simpeler: ‘Gewoon andere drank verkopen, dus niet meer bepaalde champagne, waarbij je bepaalde groeperingen gewoon uitsluit, want die wil graag zien en gezien worden.’

Maar bij de gemeente duurt het langer, voordat er eindelijk iets verandert, stelt de standtentondernemer. ‘Als wij hier morgen paarse parasols op het terras willen hebben, dan heb ik morgen paarse parasols. Maar als je de gemeente Den Haag vraagt om paarse dakkies op abri’s te zetten, dan gaan daar zes maanden overheen.’ Hij hoopt dat de gemeente ‘nu snel schakelt’. Maar hij maakt ook een compliment: ‘Ik moet eerlijk zeggen, ze doen hun uiterste best.’

‘Mensen stonden tegen huizen aan te pissen’

Ook Martin Pronk heeft een zomer geleden te maken met intimidaties. ‘Mensen stonden ruzie te maken om een parkeerplekje of mensen stonden tegen huizen aan te pissen. En als je er wat van zegt, dan wil je niet weten wat je naar je hoofd krijgt. Echt bedreigingen.’

Pronk: ‘Op het moment dat we dan contact zochten met de gemeente, dan bleek dat het systeem overbelast was of er was niemand beschikbaar om er iets aan te doen. Dat geeft een heel eenzaam, onveilig gevoel. Dat gevoel heb ik niet eerder ervaren hier.’

‘In je eigen dorp voelde je je niet veilig’

Ook Scheveninger Marco, die maandagavond door de Keizerstraat loopt, ziet verbetering. ‘De situatie was heel intimiderend. In je eigen dorp voelde je je gewoon niet veilig’, erkent hij.

Marco hekelt de verkeersoverlast en geluidsoverlast door rondrijdende auto’s. ‘Wegen afsluiten en controles helpen, dat moeten ze meer doen.’ Ook hij concludeert: ‘Het gaat de betere kant op.’

‘Jonge gasten worden in groepsverband baldadig’

‘Het zijn jonge gasten, tot veertig jaar, die in groepsverband baldadig worden en echt over de schreef gaan’, zegt Padmos.

Een andere bewoner, die geniet van de avondzon aan de Zeekant, weet: ‘De toeristen zijn niet de overlast, maar het zijn de jongeren met een ballonnetje.’

‘Pak scooter af van scootertuig’

Ook de Haagse raadsleden zien verbetering. ‘Het wordt beter deze zomer’, denkt Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Toch heeft hij nog wel wensen. Zo wil hij dat straatintimidatie door de gemeente harder wordt aangepakt. ‘Als je gepakt wordt, dan ben je de klos. Daar kunnen we nog echt een slag maken.’

Hij wil ook overlastgevende scooterrijders lik-op-stuk geven. ‘Scootertuig moet je pakken waarmee je ze kan pakken, dus pak hun scooter af.’ Dat kan niet, stelt raadslid Dennis Groenewold van D66, dat is namelijk aan de landelijke politiek. ‘De formatie is nu gaande, dus ga het onderzoeken’, zo luidt de oproep van De Mos aan het nieuwe kabinet.

Parkeertientje

Een andere idee is om het autogebruik te verminderen. ‘Er komen gewoon te veel auto’s af op Scheveningen. Daarom waren we ook voor de tien euro per uur voor parkeren’, zegt raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Het plan is eerder door de gemeenteraad afgeschoten.

Ook wordt er gepleit voor meer handhavers en politieagenten. Het zijn er nu namelijk te weinig, vindt De Mos. Maar hij maakt ook een compliment: ‘Ik ben blij dat de politie probeert zichtbaar te zijn. Mensen moeten weten dat ze er zijn. Maar de politie kampt met een personeelstekort: alleen al in de Haagse regio komen we 400 tot 500 mensen tekort.’ Groenewold nuanceert: ‘Je kunt niet om de anderhalve meter een handhaver neerzetten. Dat is een utopie.’

Meer toeristen

Het stadsbestuur hoopt dat – ondanks de drukke zomer op Scheveningen – er nog meer toeristen naar de stad en strand komen. De ondernemers zien meer toeristen wel zitten. ‘De drukte is niet erg’, vindt Padmos. ‘Maar er moeten wel meer parkeerplekken en meer toiletten komen. Dus niet eerst meer toeristen en dan pas de faciliteiten.’

De Mos wil dat de toeristen over de stad worden verspreid. ‘Kijk ook naar Zuidwest’, zegt hij. Hij denkt dat een grote attractie aan de rand van de stad bezoekers kan trekken, wat de drukte aan de kust vermindert. Volgens D66-raadslid Groenewold kan Scheveningen ‘zeker nog groeien, want de drukte is echt niet het hele jaar’. Hij stelt voor: ‘Denk aan de spreiding over de seizoenen.’

‘Raad moet niet kiften, maar samenwerken’

De raadsleden kunnen het lastig eens worden over dé oplossing. En daar zit nu precies het probleem, vindt Padmos. ‘We komen verder als de gemeenteraad niet gaat kiften, maar gaat samenwerken.’