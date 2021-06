Stadsgesprek overlast Scheveningen live op Den Haag FM

Intimidatie op de boulevard, racende auto’s, files en vooral te veel drukte. De overlast op Scheveningen is bewoners van de badplaats al tijden een doorn in het oog. In het stadsgesprek gaan ondernemers, bewoners en politici in gesprek over de overlast in de badplaats. Den Haag FM zendt het stadsgesprek vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur live uit.

In het stadsgesprek wordt gesproken over hoe de overlast deze zomer en in de toekomst voorkomen kan worden. Presentatoren Tjeerd Spoor en Lot van Bree gaan daarvoor in gesprek met bewoners, ondernemers en politici. Pim Markering is op Scheveningen om de mening op straat te peilen.

Vorige zomer was de overlast op Scheveningen enorm. Bewoners konden vanwege de verkeersdrukte op sommige dagen hun wijk niet meer in of uit. Ook was er sprake van straatintimidatie, werd er illegaal gekampeerd en waren er straatraces. Bewoners konden bij de Omroep West Ideeënbus Overlast Scheveningen suggesties doorgeven om de problemen aan te pakken. In totaal kreeg wethouder Anne Mulder (VVD) 1.700 suggesties.

LEES OOK: