Wordt Marisol Soliana Miss World Nederland? Woensdag weten we het!

Komende woensdag moet het duidelijk worden of de Haagse Marisol Soliana Miss World Nederland wordt. ‘Ik heb er hartstikke veel zin in en ik ben eigenlijk niet zo zenuwachtig’, zegt Marisol. Een vakjury die bestaat uit presentatrice Tanja Jess en NVVN-voorzitter Simone Filippini bepaalt de winnaar.

De 23-jarige Marisol is een van de negen finalisten die kans maken op de titel. 'Ik kan elk meisje met motivatie aanraden om mee te doen. Je maakt er toch een persoonlijke groei mee', vertelt ze in Haags Bakkie op Den Haag FM. 'Ik was een stukje verlegener. Ik was wel spontaan, maar nog kind en terughoudend.'

Die groei is een belangrijk onderdeel van de verkiezing vertelt Katia Maes van Miss World Nederland. 'Schoonheid is voor iedereen verschillend. Uiterlijk gaat om hoe je eruit ziet, maar het telt ook hoe je er van binnen uitziet.' De missen worden daarom beoordeeld op onder meer discipline, verzorging en sociaal-maatschappelijke inzet.

'Onze Miss World is een goodwill ambassadrice met een sterk karakter, ambitieuze instelling, behoorlijke opleidingsgraad en representatief uiterlijk, zodat zij een positieve bijdrage aan de huidige en toekomstige maatschappij kan leveren', schrijft men op de eigen website .

'Het gaat ook om persoonlijke groei'

'Daarom doen ze mee aan Miss World, dat is toch anders. Het gaat ook om persoonlijke groei', zegt jurylid Simone Filippine. 'Ik heb bij iedereen een ontwikkeling gezien. Ook bij Marisol, ook zij is een betere versie van zichzelf geworden. We kijken woensdag naar het hele pakket van ontwikkeling. Het is niet alleen schoonheid van buiten, maar ook van binnen. Die straalt ook naar buiten door.'

#Miss #World bestaat dit jaar 70 jaar. #Miss #World #Nederland bestaat dit jaar 5 jaar. NVVN Voorzitter Simone Filippini zal samen met actrice en presentatrice Tanja Jess deze beroemde glamour beauty contest mee jureren. De exacte datum volgt! https://t.co/E3p7gXu9Sl — Dutch UN Association (NVVN) (@UNANL) April 20, 2021



Geïnspireerd door haar oma

Op het gebied van maatschappelijke inzet is Marisol geïnspireerd door haar oma die zich jarenlang inzette voor de voedselbank. 'Ook haalde ze broodjes bij de bakker, die ze zelf uitdeelde aan daklozen.' Tevens werkte ze samen met het Leger des Heils. 'Ze deed alles wat ze kon. Ze wilde mensen die het minder hebben graag helpen. Dat is me altijd bijgebleven. Iedereen moet geholpen worden en verdient eerlijke kansen.' Zelf is ze daarom ook gaan helpen bij de voedselbank.

Woensdag wordt de nieuwe Miss World Nederland bekend. Aanmelden om mee te doen voor 2021/2022 kan al niet meer, die casting is al geweest. 'Maar je kan bij ons altijd aankloppen met een (hulp)vraag. Dan kijken we of en hoe we kunnen helpen. En dat doen we graag', zegt Katia.