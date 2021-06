Bewoners Hoogaarsstraat kunnen vanavond terug naar huis

Bewoners van woningen in de Hoogaarsstraat op Scheveningen kunnen in de loop van de avond weer hun huis in. Dat heeft de brandweer gemeld. Het onderzoek van de politie is afgerond net als het onderzoek naar schade aan de woningen, die laatste zijn weer veilig verklaard. Wel is er bij ruim 20 woningen sprake van (glas)schade.

De omgeving van de explosie wordt schoongemaakt voordat bewoners vanavond kunnen terugkeren in hun woning, de gemeente en Stichting Salvage staan hen daarbij bij.

Het onderzoek van de politie ter plaatse is afgerond evenals het onderzoek naar de verdere schade aan de woningen. De woningen zijn veilig verklaard, de bewoners kunnen in de loop van de avond weer terugkeren. https://t.co/NZQevjyNar — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) June 29, 2021

Bewoners van de getroffen woningen werden dinsdagmiddag opgevangen in strandclub WIJ, daar kunnen zij ook een deel van de avond nog terecht. Ze werden er opgevangen nadat er in de Hoogaarsstraat een busje was ontploft. Bij de ontploffing raakte een persoon gewond.

