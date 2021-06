Bewoners Marktweg halen oranje versiering weg: ‘Steeds een kater als je er naar kijkt’

Ze wilden het eigenlijk nog een weekje laten hangen, maar het is te pijnlijk. Daarom halen bewoners van de Marktweg vandaag alle oranje versiering weg. ‘De zon scheen toen we versierden en nu is het slecht weer’, zegt Danny van Dijk treffend.

Het gaat snel dinsdagochtend met het weghalen van de 29 kilometer aan vlaggetjes en alle andere versieringen in de mooiste oranjestraat van Nederland . 'We hebben toch besloten het eraf te halen. Je staat steeds met een kater op als je er naar kijkt. Dan komt alles weer boven.'

Meer dan een maand deden de bewoners over het ophangen van alle versieringen. Het weghalen gaat een stuk sneller. 'Tien keer zo snel. Je trekt zo alle zeilen los. Maar het is een heel raar gezicht.' Ze hopen vandaag zoveel mogelijk weg te halen. 'We geven een grote klap vandaag, want we hebben ook een hoogwerker geleend, die willen ze ook terug natuurlijk.'