Boa’s waarschuwen automobilisten voor ‘horrorpoller’ Escamplaan

De gemeente Den Haag zet dinsdag handhavers in om automobilisten te waarschuwen voor de poller aan de Escamplaan. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) moeten ervoor zorgen dat er niemand meer tegen de beweegbare paal in het wegdek rijdt.

De ‘horrorpoller’, zoals deze in de volksmond wordt genoemd, heeft inmiddels al 24 slachtoffers gemaakt. Eerder werden er al meer waarschuwingsborden geplaatst en stonden er al verkeersregelaars om de automobilisten te waarschuwen voor de poller. Maar alle maatregelen ten spijt: er bleven auto’s tegen de poller aan rijden. Daarom zet de gemeente nu handhavers in en worden er nog extra waarschuwingsborden geplaatst.

De handhavers hoeven overigens maar voor één van de twee pollers op de Escamplaan te waarschuwen. De poller in de richting van de Leyweg is een dag geleden namelijk aan gort gereden door de 23ste automobilist. Deze poller was net gerepareerd, maar toen knalde nummer 24 erop. De poller was helemaal uit de grond getrokken. Voorlopig blijft deze poller buiten gebruik.

Sinds 7 juni is er een bussluis op de Escamplaan waardoor automobilisten niet meer door mogen rijden. Alleen ambulances en bussen mogen er komen. Om automobilisten tegen te houden zijn er pollers in de grond geplaatst.

LEES OOK: