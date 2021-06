Busje ontploft op Scheveningen: bewoners van getroffen woningen kunnen niet naar huis

In de Hoogaarsstraat op Scheveningen is een busje ontploft. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht nadat deze bij de ontploffing gewond raakte, meldt de brandweer. Mogelijk gaat het om de eigenaar van het busje. Volgens mensen uit de buurt is hij een dakdekker uit de straat.

Er wordt gezocht naar tijdelijke opvang voor de bewoners van de getroffen woningen, meldt de brandweer. ‘Want we weten niet of de bewoners wel of niet terug naar huis kunnen’, zegt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West.

Den Haag – Hoogaarsstraat. Op dit moment wordt een tijdelijke opvanglocatie voor de bewoners georganiseerd. De persoon die naar het ziekenhuis is vervoerd, is bij de ontploffing gewond geraakt. https://t.co/NZQevjyNar — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) June 29, 2021

De ontploffing vond plaats ín het busje. De voorruit van de auto is eruit gesprongen en een stuk verderop in de straat terechtgekomen. Volgens ooggetuigen is de explosie ontstaan toen de man wilde instappen.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Een buurvrouw vertelt onze verslaggever Pim Markering dat ze vanochtend vroeg een gaslucht rook.

Huizen beschadigd

Door de harde knal zijn meerdere huizen beschadigd. Sommige bewoners mogen tijdelijk hun huis niet in. ‘Ik ben blij dat ik niet thuis was, want dan was ik dood geweest. We worden gebeld door de gemeente en dan krijgen we misschien een hotel, ik zie wel wat er gebeurt, zegt een buurtbewoner op Radio West. ‘Ben dakloos nu hè.’

Op videobeelden is te zien dat er veel mensen staan te kijken in de straat.