Davina Michelle, DI-RECT en Waylon op PAARD IN HET PARK in het Zuiderpark

Het PAARD gaat deze zomer naar buiten en organiseert drie concerten in het Zuiderpark. In het weekend van 13 tot en met 15 augustus staan onder anderen Davina Michelle, DI-RECT en Waylon op het podium.

Tijdens PAARD IN HET PARK wordt in het Zuiderpark een podium en festivalterrein gebouwd. Elke middag en avond is er een concert.

Vrijdag 13 augustus: Davina Michelle en Altin Gün

Zaterdag 14 augustus: Snelle en DI-RECT

Zondag 15 augustus: Waylon en The Dirty Daddies

De kaartverkoop begint woensdag 30 juni om 10.00 uur. Er zijn 1.100 bezoekers toegestaan op het terrein (evenveel als normaal in de grote zaal van het PAARD).

Coronatest

'De plannen voor PAARD IN HET PARK liggen al sinds vorig jaar klaar. Toen kon het niet doorgaan. Nu, met het oog op de goede ontwikkelingen, willen we graag deze mooie reeks concerten aan de stad presenteren', aldus PAARD-directeur Majel Blonden. De capaciteit voor PAARD IN HET PARK is vergelijkbaar met die van de Grote Zaal van de Haagse poptempel.

Bezoekers moeten een negatieve coronatest laten zien bij de ingang. Daardoor hoeft er op het terrein geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. 'Wij willen ons publiek alle mogelijke vrijheid bieden op ons festivalterrein. Dansen waar je wil en zelf een biertje halen aan de bar', zegt Elsa Blaauboer, hoofd horeca.

[instagram:https://www.instagram.com/p/CQslTTVq-ES/?utm_source=ig_web_copy_link]