Hagenaar aangehouden na bedreiging en mishandeling van buschauffeur

Een 39-jarige Hagenaar is maandagavond aangehouden voor bedreiging en mishandeling van een buschauffeur. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De verdachte was daarbij onder invloed van alcohol. Het incident vond plaats op het Stationsplein in Alphen aan den Rijn.

De verdachte raakte in conflict met de buschauffeur nadat hem was verteld dat hij de bus moest verlaten omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Daarop bedreigde de man de chauffeur. Ook sloeg en spuugde hij hem in het gezicht.

De buschauffeur kon zelf de politie waarschuwen. Kort na het incident, wat rond 22.45 uur plaatsvond, kon de verdachte worden aangehouden en deze zit nog vast.