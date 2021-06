Keukenbrand Pretoriusstraat: twee woningen ontruimd en vijf personen naar ziekenhuis

Na een brand zijn vannacht vijf personen naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde in de keuken van een woning op de hoek van de Pretoriusstraat met de Paul Krugerlaan. Meerdere tankautospuiten en ambulances waren aanwezig bij het blussen van de brand.

Tijdens de brand zijn twee woningen ontruimd geweest, bewoners van de naastgelegen woning kunnen binnenkort weer terug naar hun huis. Stichting Salvage staat bewoners bij van de woning waar de brand heeft plaatsgevonden.

De brandweer werd in de nacht van maandag op dinsdag gealarmeerd nadat een voorbijganger een rookmelder hoorde afgaan.

