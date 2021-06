‘Mensen moeten soms tien weken wachten op hun rijbewijs, dat is gewoon niet normaal’

De lange wachttijden bij de afdeling publiekszaken van de gemeente Den Haag zijn tegen het zere been van de Pvda en de ChristenUnie-SGP. ‘Mensen moeten soms tien weken wachten op hun rijbewijs. Dat is gewoon niet normaal’, vindt PvdA-raadslid Bülent Aydin.

Wethouder Saskia Bruines (D66) gaf onlangs aan dat de wachttijden zo lang waren door een hoog ziekteverzuim en het generatiepact . Door dat pact zouden mensen minder werken. Die mogelijkheid bestaat voor ouderen wanneer zij een deel van het salaris inleveren. 'De wethouder probeerde zich onder het probleem uit te praten, maar dat willen wij niet laten gebeuren', stelt Aydin.

De langere wachttijden zijn volgens Gijsbert Boggia van FNV Overheid niet de schuld van ziekteverzuim of vrije dagen van ambtenaren. In een opiniestuk in het AD schreef Boggia dat die suggestie van de wethouder in het verkeerde keelgat is geschoten bij ambtenaren. 'Bij minder werk op basis van het generatiepact is afgesproken dat die werktijd wél opnieuw zou worden ingevuld.' Die afspraak zou niet worden nagekomen.