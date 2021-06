Nachtburgemeesters roepen op: ‘Stop op deze manier met de testsamenleving’

Het testen voor toegang bij evenementen is tegen het zere been van de nachtburgemeesters en nachtraden in Nederland. ‘Testen op deze manier sluit heel veel gezonde mensen uit, dat moet niet mogen’, zegt de Haagse nachtburgemeester Pat Smith. Het demissionaire kabinet heeft testen voor toegang in het leven geroepen als onderdeel van het openingsplan voor Nederland. Door te testen mogen bij onder meer evenementen regels zoals de anderhalve meter afstand losgelaten worden.

Aanleiding voor de oproep om te stoppen met deze vorm van testen is een artikel van Follow The Money (FTM): ‘Testsamenleving is onzinnig, exorbitant duur en leidt tot uitsluiting van gezonde mensen’. Daarin wordt beschreven dat de medische noodzaak voor deze vorm van testen onvoldoende onderbouwd zou zijn.

‘Het OMT en het RIVM zijn tijdens de crisis om advies gevraagd bij belangrijke beleidsbeslissingen. En ze werden niet betrokken bij testen voor toegang’, zegt Smith. ‘Wij hebben er met de nachtraden over gepraat en dan blijkt het gewoon zo te zijn dat het nu allemaal van geen kant klopt.’

In de rij voor een test

Smith spreekt van ‘symboolpolitiek’. ‘Dat testen is op zich wel prima, maar nu wordt het alleen door Stichting Open Nederland gedaan. En dat is zonder openbare aanbesteding gedaan en dat is in strijd met de wet. Er gaat nu 1.1 miljard euro naar een partij. En dan werkt het niet’, zegt hij terugblikkend op afgelopen weekend. Toen kwamen er signalen dat niet iedereen op tijd een resultaat van zijn of haar test kreeg.

‘Dit weekend stonden mensen in de rij om te testen. En het systeem werkte niet waardoor ze geen uitslag kregen terwijl ze wel ergens een kaartje voor hebben.’

Te weinig locaties

‘Sowieso zijn er veel te weinig locaties waar getest kan worden’, vindt de nachtburgemeester. ‘Het kan op één plek in onze stad. Met 550.000 inwoners. Dat zouden minimaal zes locaties moeten zijn. Eerst kon je je ook op de Grote Markt laten testen bijvoorbeeld. Maar dat soort locaties tellen niet meer mee. Zo sluit je mensen uit.’

Hoewel er ‘Stop de testsamenleving’ in koeienletters valt te lezen op de Facebookpagina van de Haagse Nachtburgemeester ligt het verhaal iets genuanceerder dan enkel die regel. Het testen in de huidige vorm werkt niet, stelt Smith.

‘Wanneer er minder besmettingen zijn volgen er meer vals-positieve meldingen. Bij het huidige besmettingsniveau zou 43 tot 77 procent vals-positief zijn. Wanneer de besmettingsniveaus verder dalen loopt dat aantal verder op. Dat kan oplopen tot 90 procent. Dat zorgt voor schijnveiligheid en willekeur’, zo zegt hij. ‘Dat betekent dat ook gezonde mensen niet naar een feestje kunnen gaan.’

Tweedeling

Daarnaast zou er sprake zijn van een tweedeling als je je bij een evenement zou moeten laten testen en voor andere delen van de horeca niet. ‘Stel je voor: je bent positief getest op het virus. Dan mag je niet naar een evenement. Er zijn sowieso onzekerheden of je niet toch besmet bent. Maar je kunt dan wel naar andere horeca die niet controleert.’ De eigen verantwoordelijkheid is afdoende wat Pat betreft. ‘De basisregels gelden nog hé?’

‘Als je wil laten testen is dat prima’, zegt Smith. ‘Maar voor een deel van de horeca en evenementen moet het nu. En dat zorgt voor verdeeldheid.’

Gemeenschapsgeld

Tevens kan hij zich er kwaad over maken dat er zoveel geld naartoe gaat. ‘1.1 miljard euro. Dat is zó veel geld. Gemeenschapsgeld voor iets wat niet werkt. ‘Daarom zeggen we: “stop ermee, dit lost op deze manier niks op”. Investeer het bedrag liever in betere zorg. Het is zo scheef. Daarom zeggen wij stop met testsamenleving. Het is alleen maar commercieel gedoe op deze manier.’

Er is weer meer ruimte voor horeca, cultuur en evenementen. Velen keken daarnaar uit: ruim 200.000 mensen lieten zich dit weekend testen via Testen voor Toegang en meer dan 2 miljoen mensen maakten een vaccinatiebewijs aan. Veel ging goed, maar nog niet alles. #workingonit pic.twitter.com/rynxCT5fB8 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 28, 2021

Door gebruik te maken van testen voor toegang is het mogelijk om de bezoekerscapaciteit ter verruimen naar 100 procent en kan de anderhalve meter afstand losgelaten worden. Demissionair minister Hugo de Jonge liet maandag via Twitter weten dat er dit weekend 200.000 keer gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid.