Ook poller Schilderswijk moet het ontgelden: twee voertuigen gecrasht

Niet alleen de poller aan de Escamplaan blijkt een obstakel voor automobilisten. Ook de poller aan de Hoefkade in de Schilderswijk moet het ontgelden. Maandag reden tot twee keer toe auto’s tegen de beweegbare paal in het wegdek, meldt nieuwssite Regio15.

Het gaat deze keer om de poller bij de kruising van de Hoefkade en de Fannius Scholtenstraat, voor de deuren van politiebureau Hoefkade. Sinds een jaar is het niet meer mogelijk om via de Hoefkade met de auto van de Stationsbuurt naar de Schilderswijk te rijden.

Op de Escamplaan ging het vandaag ook tot twee keer toe mis. De poller – ook wel bekend als de ‘horrorpoller’ – maakte in totaal al 24 slachtoffers. De schade was vandaag zelfs zo erg, dat de poller helemaal uit de grond is getrokken.

Tegen de wegafsluiting aan de Hoefkade is al meerdere keren gedemonstreerd. Hij is voor vele automobilisten een doorn in het oog. Daarom wordt er op 14 juli weer tegen de poller gedemonstreerd. ‘Bewoners moeten er soms wel een uur langer over doen om thuis te komen, hulpdiensten lopen vast en bij sommige ondernemers zinkt de moed door het omzetverlies in de schoenen’, zegt de organisatie van de demonstratie.

