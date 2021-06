Scholen in Den Haag Zuidwest fuseren met Lucas Onderwijs

De Scholengroep Den Haag Zuid-West zal vanaf augustus onderdeel zijn van Lucas Onderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusie goedgekeurd. Medezeggenschapsraden stemden eerder al in met de fusie.

Voor leerlingen en ouders verandert er in de praktijk weinig: leerlingen gaan naar dezelfde school en houden dezelfde docenten. De samenwerking zou vooral winst achter de schermen betekenen. Dat moet zorgen voor verder professionalisering en de kwaliteit van onderwijs.

‘Dit samengaan is winst voor beide partijen’, zegt Ewald van Vliet, voorzitter van College van Bestuur Lucas Onderwijs. ‘Voor Lucas Onderwijs betekent het dat we een evenwichtig gespreid aanbod hebben van kwalitatief hoogwaardig primair en voortgezet onderwijs in Den Haag en de regio. En de scholen van Den Haag Zuid West kunnen zich richten op het door ontwikkelen van de onderwijskwaliteit.’

Met de fusie worden het Roemer Visscher College, het Wateringse Veld College en het Zuid-West College onderdeel van Lucas Onderwijs. In totaal vallen er straks 32 locaties voor voortgezet onderwijs onder de koepelorganisatie. Daarnaast was Lucas in Haaglanden al verantwoordelijk voor 46 scholen met basisonderwijs en 7 locaties voor speciaal onderwijs.