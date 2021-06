‘Slachtoffers van seksueel geweld moeten makkelijker hulp krijgen en aangifte kunnen doen’

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat slachtoffer van seksueel geweld vaak naar een andere gemeente moeten om daar passende hulp te krijgen. Tevens heeft de partij geen begrip voor de twee weken durende wachttijd voor slachtoffers tussen het doen van een melding en het kunnen doen van aangifte. ‘Slachtoffer worden van seksueel geweld is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. We moeten het voor slachtoffers makkelijker maken om hulp te krijgen en aangifte te doen’, vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Slachtoffers zouden door de wachttijd van twee weken er vaak van afzien om aangifte te doen. De wachttijd is de maximale termijn die mag worden gehanteerd, maar volgens GroenLinks is dat in Den Haag de standaard geworden. Ze pleit ervoor om af te zien van die wachttijd. 'De aanpak van de politie lijkt het doen van aangifte te ontmoedigen, en dat is heel zorgelijk. Het is echt van belang dat de politie slachtoffers gelooft wanneer zij hulp zoeken zodat het recht zijn beloop kan hebben.'

Om slachtoffers te helpen wil de partij dat er een Centrum Seksueel Geweld komt in Den Haag. Daarin werken politie, hulpverleners en artsen samen om hulp te verlenen. Nu kan men daarvoor terecht in Leiden of Rotterdam. 'Het onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n centrum in onze stad loopt al heel lang', vindt raadslid Erlijn Wenink. 'Het wordt nu tijd dat we hier serieus werk van gaan maken, ook omdat we het daarmee makkelijker maken voor slachtoffers om de vaak moeilijke stap naar de politie te zetten.'