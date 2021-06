Spoeddebat aangevraagd over poller: ‘Weg met dat gevaarlijke onding’

Hart voor Den Haag wil een spoeddebat over de ‘horrorpoller’ op de Escamplaan. In drie weken tijd zijn er al 24 automobilisten tegenaan gereden. De partij wil dat de poller wordt weggehaald en heeft een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad.

'Deze horrorpoller, die functioneert als echte autoverdelger, maar ook al ambulances met inzittende patiënten laat stranden, moet zo snel mogelijk worden verwijderd', aldus raadslid Jelle Meinesz.

Richard de Mos zegt dat de poller zo snel mogelijk moet worden vervangen door een camera. 'Het is onaanvaardbaar dat er bijna dagelijks auto's, maar dus ook ambulances op de horrorpoller knallen. Weg met dat gevaarlijke onding', vindt Meinesz.

Poller eruit gereden

Maandag botsten weer twee auto's op de poller . Nadat de paal na de eerste aanrijding gerepareerd was, reed een oudere bestuurder de poller helemaal uit de grond.

