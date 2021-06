Tegen de poller op de Escamplaan gebotst? Dit gaat het je kosten

Al 24 keer was het raak op de Escamplaan: automobilisten die de borden niet zien en halverwege de bussluis op de poller botsen. De meeste auto’s komen vast te zitten, maar maandag reed een automobilist de poller uit de grond. Wethouder Robert van Asten (D66) liet onlangs weten dat de rekening voor de schade naar de automobilist gaat en daarnaast kunnen ze ook nog een boete krijgen van de politie. Wij zochten uit wat het je kan kosten als je op de poller bent geknald en dat zijn geen kinderachtige bedragen.

Sinds 7 juni is de verkeerssituatie op de Escamplaan veranderd. Er is een busbaan aangelegd en er zijn pollers geplaatst om andere weggebruikers tegen te houden. Er staan verkeersborden om te waarschuwen voor de nieuwe situatie.

Schade aan de poller

Automobilisten die op de poller knallen kunnen van de gemeente de rekening verwachten voor de schade . Volgens de gemeente is het nog niet duidelijk wat de kosten zijn van de recente aanrijdingen. 'We hebben nog niet duidelijk hoe vaak de poller daadwerkelijk kapot is gereden. Daarom kan de gemeente ook nog niet zeggen hoe hoog de rekening is die naar automobilisten gaan.'

Het is wel bekend wat het kost om de poller volledig te moeten vervangen. Dat is vrij prijzig: een pollerpaal kost zo'n 4.500 euro. Als er olie op het wegdek is terechtgekomen dat moet worden opgeruimd komt daar nog eens 2.000 euro bij. En dan is er nog het arbeidsloon van zo'n 1.000 euro, 'maar dat wisselt per keer', aldus de woordvoerder van wethouder Van Asten.

De totale aanleg van een pollersysteem zoals aan de Escamplaan kost ongeveer 200.000 euro, laat de gemeente weten.

Bekeuring

Als je extra pech hebt kan je ook een boete krijgen van de politie. De bekeuring voor het doorrijden bij een gesloten verklaring is 100 euro, laat de politie Den Haag weten.

Ook zegt de politie dat het bekeuren van automobilisten die op de poller botsen valt onder de surveillance. Dus bij de constatering van de overtreding krijgen mensen een boete, aldus de woordvoerder.

Bergingskosten

Automobilisten die vast komen te zitten op het paaltje moeten worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Vreugdenhil Berging uit Rijswijk is al een aantal keer in actie gekomen op de Escamplaan.

Over het algemeen worden de kosten van de berging verhaald op de verzekering, legt een medewerker uit. 'De schuldvraag is hierbij niet van belang. Bergings- en doortransportkosten hebben géén invloed op uw no-claim of eigen risico', aldus de website van Vreugdenhil .

'Mocht een klant onverzekerd zijn, maar dat komt gelukkig weinig voor, dan gelden er verschillende tarieven voor overdag, in de avond en het weekend.' De kosten zijn dan al gauw een paar honderd euro, aldus het bergingsbedrijf.

