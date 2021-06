Hagenaar met wapens bedreigd bij afpersing, verdachten horen zes jaar celstraf eisen

Twee Hagenaars (26 en 27 jaar oud) die hebben geprobeerd om een jeugdvriend af te persen hebben vandaag een strafeis van zes jaar cel horen eisen door het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer werd door de twee bedreigd met een wapen tegen de mond en een schaar om zijn ogen mee uit te steken.

Het slachtoffer zou in oktober 2020 even een jeugdvriend helpen met de verhuizing van een hometrainer. Toen ze het apparaat een woning indroegen werd het slachtoffer geslagen, vastgebonden en bedreigd. ‘De vriend plaatste een vuurwapen tegen zijn mond. De andere man hield een heet strijkijzer bij zijn gezicht en dreigde met een schaar zijn ogen uit te steken’, zegt het OM.

Doel was om geld van het slachtoffer te krijgen. In totaal wilden de verdachten 40.000 euro. De 850 euro die het slachtoffer bij had werd direct ingepikt. Het slachtoffer stelde vervolgens voor om bij zijn zus een deel van geld te halen en dat hij de rest van een beleggersrekening zou opnemen.

‘Van angst ontlasting laten lopen’

‘Van angst had het slachtoffer ook zijn ontlasting laten open. Hij moest daarop zijn vieze kleren uitdoen en werd door de mannen naakt gefilmd. Nadat het slachtoffer onder de douche was gezet, kreeg hij andere kleren. Zijn vuile kleren gingen in een vuilniszak’, stelt het OM. ‘De vriend dwong vervolgens het slachtoffer samen met hem in de auto van het slachtoffer op weg te gaan, vermoedelijk naar diens zus.’ Onderweg zag het slachtoffer een politieauto, hij rende naar de agent waar hij om hulp vroeg. Een verdachte werd direct aangehouden, de ander ruim een week later.

Beide verdachten betwisten het verhaal van het slachtoffer, ze zeggen dat hij liegt. ‘Maar naast de verklaring van het slachtoffer is er volgens de officier van justitie overvloedig bewijs.’ Het OM vond dat voor beide verdachten ontvoering, mishandeling, beroving en poging afpersing bewezen waren. En eiste tegen beiden zes jaar cel. De uitspraak is over twee weken.