Hart voor Den Haag: ‘Pas parkeerbeleid bij Zuidelijk Havenhoofd aan’

De mogelijkheid om een auto te parkeren op de parkeerplaats bij het Zuidelijk Havenhoofd zou moeten verruimd. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Nu mag je er maximaal twee uur parkeren. ‘Ik ga er vanuit dat dit een weeffout geweest is en dat we dat met elkaar kunnen rechttrekken. Dan kan iedereen weer goede zaken doen en vissen.’

Het parkeren op het terrein is onderdeel van een pilot waardoor er zeker tot 1 oktober een maximale parkeerduur geldt. Dat besluit levert problemen op voor vissers stelt raadslid Ralf Sluijs in Haags Bakkie op Den Haag FM. 'Net als in de straten en in de wijken is daar per 1 juni nieuw beleid ingegaan. Bewoners zijn daar wel eigenlijk wel blij mee. Maar het parkeerterrein hoort er dus ook bij.'

'En dat werd altijd benut door mensen die daar gingen vissen. Die gingen in Duindorp hun hengels, aas en al hun gerei kopen en dan gingen ze lekker vissen, maar voor je op het Havenhoofd bent dan ben je al 20 minuten verder. Dan kun je nog anderhalf uur vissen en dan moet je alweer huiswaarts.'

'Ze gaan nu naar Vlaardingen, Kijkduin of Maassluis'

De mindervalide Benny Persoon viste er ook graag. 'Voor mij is het mooi, want het heeft een vlakke ondergrond. Er zijn niet heel veel plekjes waar ik als mindervalide kan gaan zeevissen en daar kan ik mooi zitten. Je vangt daar alles: scharretjes, tongetjes. Je kan het eten als je wilt.' Nu wijkt hij door het parkeerbeleid uit naar een andere locatie en dat ziet hij ook andere vissers doen. 'Ze gaan nu naar Vlaardingen, Kijkduin of Maassluis en ze gaan daar vissen.'

'Mensen die van buiten Den Haag komen die zeggen nu: "We gaan hier niet meer naartoe". En die komen ook niet meer bij Nico's hengelsportwinkel', vult Sluijs aan. 'Die verkocht normaal duizenden pieren in de week en er gaan er nu nog maar 200 per week over de toonbank.' Benny: 'Ik haal er altijd mijn aas, het is mijn zaakie. Maar er komen wel minder klanten en dat is een probleem nu.'

'We moeten alle belangen meewegen: ook van vissers en ondernemers'

Voor Sluijs zou het een oplossing zijn om het terrein uit te sluiten van de maximale parkeerduur. 'Dat is wat ons betreft ook de oplossing. We moeten alle belangen meewegen: ook van de vissers en van de ondernemers. De strandtenten daar draaien voor 30 tot 50 procent op feesten en partijen. Als je daar maar twee uur mag parkeren dan gaan die feesten en partijen ergens anders naartoe.'