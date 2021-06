‘Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar 21 leraren’

BBQ-vergunning moet vervuiling in Zuiderpark tegengaan

Islam Democraten wil heropening stadsdeelkantoor Laak in strijd tegen lange wachttijden

Naast de schriftelijke vragen van de PvdA en de ChristenUnie/SGP over lange wachttijden bij de afdeling publiekszaken van de gemeente komen er ook verschillende moties om het probleem aan te pakken. Islam Democraten (ID) heeft twee plannen om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren.

Omdat de wachttijden bij stadsdeelkantoren (Centrum en Escamp) waar je nu terecht kan voor een rijbewijs of paspoort lang zijn wil ID dat het stadsdeelkantoor in Laak wordt heropend. De verwachting is dat dat zal zorgen voor een lagere wachttijd en de overbelasting van medewerkers zal verminderen.

Een andere motie roept het stadsbestuur op om de vrije inloop van het stadhuis te reguleren. Door de coronamaatregelen werd de doorstroom aangepast: er is een kant waar je het stadhuis in kan, om deze vervolgens aan de andere kant weer te verlaten.

ID vindt dat, nu de maatregelen versoepeld zijn, het ook mogelijk moet worden om de oorspronkelijke vrije inloop te herstellen. 'Ik hoop op steun van mijn collega Raadsleden', zegt Tahsin Çetinkaya in reactie op de vragen van zijn collega's in de raad.