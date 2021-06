JOVD stunt met lege bierkratten voor stunten met drankaanbiedingen niet meer mag

Stunten met drankaanbiedingen is vanaf morgen verleden tijd. In de nieuwe Alcoholwet is onder meer bepaald dat de korting wordt teruggebracht tot maximaal 25 procent. Als protest heeft daarom de JOVD een fors aantal lege bierkratten opgestapeld, deze staan vanmiddag op het Plein. Daarnaast gaan JOVD-ers in gesprek met Kamerleden over de nieuwe wet.

De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, vindt de regulering van korting op alcohol een stap in de verkeerde richting. Wel zegt ze de meerwaarde te zien van de nieuwe Alcoholwet en staat ze achter het Nationale Preventieakkoord. Volgens de jonge liberalen worden problemen van overmatig alcoholgebruik niet aangepakt met het aan banden leggen van stuntkortingen. Die maatregel noemt ze daarom 'een lege huls'.

'Het doel van de maatregel is het verminderen van alcoholconsumptie, maar door verder te betuttelen in plaats van te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maakt de politiek een verkeerde stap', stelt men. Er zou meer ingezet moeten worden op een mentaliteitsverandering. Die zou uit de maatschappij moeten komen met een faciliterende rol voor de overheid. Inkomsten van accijns op alcohol zouden gebruikt moeten worden voor dat doel.

Preventie bij jonge generatie

Daarnaast stelt de JOVD dat preventie vooral moet plaatsvinden bij de jonge generatie, daar zou duidelijke informatie voor moeten komen evenals gerichte zorg 'om zo de gezondheid in onze samenleving echt naar een hoger niveau te tillen'.