Lekkende gasfles vermoedelijk oorzaak van explosie in Hoogaarsstraat

De explosie welke dinsdag plaatsvond in een bus in de Hoogaarsstraat op Scheveningen is vermoedelijk veroorzaakt door een (lekkende) gasfles. Dat meldt de politie. In combinatie met een externe ontstekingsbron zou de oorzaak van de ontploffing kunnen zijn. ‘Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen opzet in het spel is en doen nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.’

Forensisch en tactisch rechercheurs, waaronder Team Explosieven Verkenning (TEV), deden onderzoek in de Hoogaarsstraat en spraken met een aantal getuigen. Agenten namen daarbij de beschadigde bestelbus, inclusief gasflessen in de bus, voor nader onderzoek in beslag.

Een dag na de explosie is goed te zien wat de schade is in de straat. ‘Bewoners beseffen zich hoeveel geluk iedereen in de buurt heeft gehad’, ziet verslaggever Pim Markering. Bij ruim 20 woningen is er sprake van glasschade.

Bij de explosie ontplofte een complete bus in de straat, een persoon moest daarna naar het ziekenhuis. Bewoners van de getroffen woningen werden enige tijd opgevangen in strandclub WIJ, in de avond konden zij weer naar huis.

LEES OOK: