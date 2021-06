Mensen met een beperking gaan aan de slag bij HVV Laakkwartier

HVV Laakkwartier en Middin gaan samenwerken om mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te geven bij de club. ‘Het wordt hun werk en ook hun club’, zegt HVV-voorzitter Ron Jansen. Het is voor het eerst dat Middin een samenwerking aangaat met een voetbalvereniging.

Wekelijks zal een groep van acht tot tien personen worden ingezet voor onderhoud en schoonmaak, inrichten van ruimtes voor vergaderingen en in de horeca. Ze gaan drie dagen per week aan de slag: op maandag wordt er opgeruimd na een sportweekend, op dinsdag gaan ze zelf sporten onder leiding van de buurtcoach en op vrijdag helpen ze met voorbereidingen voor het nieuwe sportweekend. Ze worden daarbij ondersteund door leden van de club.

De cliënten van Middin zijn maandag voor het eerst op de club geweest voor een rondleiding. Jansen zag enthousiasme bij de nieuwe mensen die voor zijn vereniging aan de slag gaan: 'Gisteren was de kick-off om 10 uur, de eerste was er al om half 9. Die wilde niet te laat komen op zijn werk.' De samenwerking zal in ieder geval een half jaar duren, al is de voorzitter overtuigd dat dat verlengd zal worden. 'De ambitie is om langer door te gaan met elkaar.'

De samenwerking tussen Middin en Laakkwartier gaat officieel na de zomer van start, maar ze zijn er komende week al om te komen helpen na de wedstrijd van Laakkwartier tegen ADO. 'Maandag komen ze helpen opruimen.' In juli zullen er meer van dit soort dagen zijn waarna ze in september echt aan de slag gaan.

'Vrijwilligers worden meehelpend coördinerend'

Door de inzet van deze nieuwe krachten kunnen vrijwilligers van de voetbalclub in Laakkwartier andere werkzaamheden oppakken. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de vereniging minder afhankelijk is van haar vrijwilligers. 'Er is een beperkt aantal vrijwilligers bij ons overdag. Die vinden het prettig dat er wat hulp komt. Onze vrijwilligers worden voor de cliënten van Middin meehelpend coördinerend: eerst maakten ze zelf de kleedkamers schoon en daarbij gaan ze nu ondersteunen.'

'Vrijwilligers kan je niet zeggen dat ze er moeten zijn'

Daarnaast is het voor HVV handig om zekerheid te hebben dat er mensen aanwezig kunnen zijn op en rond het terrein. 'Vrijwilligers kan je niet zeggen dat ze er op een dag moeten zijn. Nu weet ik dat er personen met een begeleider aanwezig zijn om mensen op te vangen bij eventueel onderhoud.'

'Mooi voorbeeld hoe zoiets in een wijk kan plaatsvinden'

'Middin is al bij diverse werk- en leerplekken betrokken. Bijvoorbeeld bij scholen, zorgorganisaties en andere bedrijven werken de cliënten mee', zegt regiodirecteur Jan Verheij. 'Het is geweldig dat we dit project samen met HVV Laakkwartier kunnen opstarten. Het is een mooi voorbeeld van hoe zoiets in een wijk kan plaatsvinden. Ook dat spreekt onze cliënten aan.'

'Sport brengt mensen samen'

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is blij met de samenwerking: 'Sport brengt mensen samen. Er is bij dit project sprake van een mooie combinatie. Middin heeft de ambitie om midden in de samenleving te staan en mensen aan dit soort initiatieven deel te laten nemen. HVV Laakkwartier biedt hen hierin nu de mogelijkheid. Dit project smaakt naar meer in de Haagse sport. HVV Laakkwartier heeft dan ook een voorbeeldfunctie.'

Foto: HVV Laakkwartier