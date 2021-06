Nieuwe karaokebar in Bleyenberg met een eigen booth voor jou en je vrienden

Of je nou heel iedere noot raakt of zo vals zingt als een kraai, in Bleyenberg aan de Grote Markstraat kun je nu een avond helemaal los in hun nieuwe karaokebar Blêr. In de kelder van het pand zijn zeven privékamers waar je met vrienden kan gaan zingen.

'We hebben 15.000 nummers, van de zero's tot Bollywood', vertelt eigenaar Raoul Farla. In de kleinste booth kunnen vier mensen, in de grootste twaalf. 'Daar staat ook een tribune. Je zit echt met je vrienden in een eigen bubbel. Via een tablet bestel je drankjes. Het gaat echt om gezelligheid en ontspannen met je vrienden.' Je huurt de booth voor twee uur. 'Dus je kan heel vaak aan de beurt komen.'

De karaokebar is gemaakt in de kelder. Daar zat eerst het 'Magazijn'. 'Een donkere nachtclub met stevige muziek. Maar toen brak corona uit en werd duidelijk dat de nachtclubs voorlopig niet open gingen.'

Foto's: Blêr in Bleyenberg

Iets nieuws

Ze zochten naar iets nieuws voor in die ruimte. 'We hebben een restaurant, meeting rooms en een rooftopbar, wat is daar leuk bij?', dachten we. In andere steden zagen ze het concept van een karaokebar met privéruimten. 'Dat vonden we zo gaaf, dat zou hier perfect passen. Eerst ga je even eten, dan zingen en nog een cocktail op het dakterras. Het is dan een avondvullend programma, zodat we nog meer fun in het concept krijgen.'

Vier jaar geleden begon Raoul met een vriend de zaak Bleyenberg. Het is een gigantisch pand van 1700 vierkante meter en vijf etages. Toen ze begonnen hadden ze nog niet echt duidelijk wat het zou moeten worden, maar nu weten ze dat stukken beter. 'Het moet een hotspot zijn waar 25- tot 45-jarigen heengaan. Mensen wil niet alleen maar in een bar staan en muziek luisteren. De nieuwe generatie wil activiteiten ondernemen.'

Corona

Maar vorig jaar gooide corona roet in de toekomstplannen. 'Het was even slikken in het begin. We hebben vier jaar lang onze ziel, zaligheid en hebben en houwen erin gestoken en nu wordt dan onder ons vandaan getrokken.'

Maar zoals veel ondernemers gingen ze niet bij de pakken neerzitten. 'We hebben ons herpakt en de tijd gebruikt voor het uitwerken van een strategie, verbouwingen en trainingen geven. Daar hebben we nooit tijd voor gehad.' Aangezien het pand zo groot is liepen ze altijd achter de feiten aan. 'Veel was niet af. En zelfs aan een jaar hebben we niet genoeg gehad om alles perfect te krijgen.'