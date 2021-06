Ondernemer hangt zonwering lager: muurtekst van The Motions weer leesbaar

De muurtekst van The Motions op een pand op de hoek van de Elandstraat en de Zoutmanstraat is weer volledig leesbaar. ‘In ieder geval is de luifel voor de tekst weg. Ze hebben de zonwering wat lager gehangen’, zegt kunstenaar Henk Augustijn tevreden. ‘De tekst is weer te zien.’

Vorige week werd duidelijk dat de onderste regel niet meer zichtbaar was omdat er een zonwering overheen was gehangen. Daardoor waren de namen van Motions-leden Rudy Bennett, Henk Smitskamp en Sieb Warner niet meer zichtbaar. Door het verlaging van de zonwering zijn ze nu weer goed zichtbaar.

Hoewel hij een klacht had ingediend wist Augustijn niet hoe het zo snel is geregeld. ‘Nee, dat is heel gek. Ik heb wel een klacht ingediend, maar ik heb nog geen feedback gehad. Het is vrij snel geregeld in ieder geval.’ Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de ondernemer (van restaurant Aleppo) het zonnescherm lager heeft gehangen na een gesprek met een handhaver.

‘Alle lof’

Nachtburgemeester in ruste René Bom spotte dat deze nu niet meer over de tekst hangt. ‘Binnen 1 week is de zonwering die over een deel van de tekst heen geplaatst was, weer weggehaald’, zet hij op Facebook. ‘Alle lof voor degene die dat heeft geregeld!’

Foto: René Bom

