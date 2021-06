Veel materiële schade in Hoogaarsstraat na explosie: ‘Bewoners beseffen hoeveel geluk iedereen heeft gehad’

Een dag na de explosie in de Hoogaarsstraat op Scheveningen is goed te zien wat de schade is. ‘Bewoners beseffen zich hoeveel geluk iedereen in de buurt heeft gehad’, ziet verslaggever Pim Markering.

In de straat is goed te zien dat de ontploffing flink wat schade heeft gemaakt aan huizen in de straat: verschillende ramen zijn gesprongen. Sommigen zijn volledig dichtgetimmerd. Bij ruim 20 woningen is er sprake van glasschade.

Een dag na de explosie van een busje in de Hoogaarsstraat: Bewoners beseffen zich hoeveel geluk iedereen in de buurt heeft gehad. Naast de eigenaar van het busje is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel materiële schade. #ontploffing #explosie #hoogaarsstraat #scheveningen pic.twitter.com/9qbp2g4ntd — Pim Markering (@PimMarkering) June 30, 2021

Bij de explosie op dinsdagochtend ontplofte een complete bus. Door de explosie moest een persoon naar het ziekenhuis. Bewoners van de getroffen woningen werden dinsdagmiddag opgevangen in strandclub WIJ voor zij in de avond weer naar huis konden gaan. Alle woningen werden na onderzoek weer veilig verklaard. De bus is weggetakeld.

Ook burgemeester Jan van Zanen kwam dinsdag langs in het getroffen gebied. Hij onderbrak daarvoor een vergadering met de wethouders. ‘Die heb ik onderbroken want er was zoveel ravage dat ik zelf even wilde kijken naar de mensen en de hulpverleners’, zei hij tegen een verslaggever.

‘Bizar dat dit kan gebeuren’

‘Ben blij dat er niemand gewond is, maar ik vind het bizar dat dit kan gebeuren’, zegt een bewoner tegen Den Haag FM. ‘Ik hoorde een harde knal, de hond sprong omhoog en ik belde 112’, zegt de man die vlak naast de ontploffing woont. ‘Toen ben ik naar buiten gegaan en mocht ik er niet meer in.’

