Voedselbank Laak vindt parkeerplaats voor nieuwe bus

Leo van Rheenen (83) van de voedselbank aan de Ketelstraat in Laak heeft een parkeerplek voor zijn bus aangeboden gekregen. Hij mag zijn bus neerzetten bij het pand aan de Noordpolderkade. ‘Er is witte rook’, zegt Leo vol vreugde. ‘De bus gaat achter het verzorgingshuis staan.’ Dat pand wordt nu bewoond door het Leger des Heils. ‘Hij kan de bus er gewoon neerzetten’, zegt Jantiena Coffie namens het Leger des Heils.

De nieuwe plek is wel een tijdelijke oplossing: het voormalige verzorgingshuis Wenckebach wordt nog tot oktober gebruikt als opvanglocatie, maar wordt daarna gesloopt. ‘Dan zie ik wel weer’, reageert Leo. ‘Voorlopig is de bus onder dak en staat ie veilig, dat is het meest belangrijke. Ik ga me nou nog niet druk maken wat er in oktober gaat gebeuren.’

Omdat hij zijn bus meermaals zonder vergunning heeft geparkeerd in Den Haag heeft Leo meerdere boetes gekregen. De gemeente gaf eerder al aan dat die werden kwijtgescholden. ‘En we hebben het geld terug van de bekeuringen’, vertelt Leo. ‘Dat kwam goed uit, want ik heb gisteren een nieuwe bus gekocht.’

Nieuwe, tweedehands bus

De bus waar de voedselbank in Laak tot voor kort gebruik van maakte was er een uit 1997. ‘Die heb ik toen gekregen van Wittebrug, maar die bus mag straks de stad niet meer in.’ Vanaf 1 juli wordt de milieuzone in de stad namelijk groter en strenger. ‘Dus ik heb heel brutaal gebeld of ze wat konden regelen.’

En dat is gelukt: de voedselbank heeft een nieuwe, tweedehands bus kunnen aanschaffen. ‘Ze gunnen ons die auto. Er zit een nieuwe apk op en nieuwe banden.’ De oude bus is nu ingeruild voor het grotere model. ‘Ik ben helemaal content.’

‘Ik denk dat bedrijven ons wat gunnen’

Binnenkort wil Leo zijn voedselbank ook officieel inschrijven bij de Kamer van Koophandel. ‘Dan kan je wat meer doen. Dan kunnen we rotaryclubs en bedrijven aanschrijven of ze iets willen doen voor het goede doel.’ Leo is er van overtuigd dat steun hem zal worden gegund. ‘Ik denk dat wat wij doen: zo gericht werken op de wijk, dat ze ons dan wat gunnen.’

