Voetbalkooi komt terug op Houtrustweg

Goed nieuws voor de voetballiefhebbers rond de Houtrustweg: deze week wordt er begonnen met de werkzaamheden voor terugkeer van de voetbalkooi.

Door de herinrichting van de Houtrustweg (vanaf de Pluvierstraat tot het Zuiderstrandtheater) verdween hij tijdelijk. Het stadsbestuur liet in september weten dat er een nieuwe, geluidsarme voetbalkooi komt in Duindorp.

Deze week wordt er begonnen met de werkzaamheden om hem terug te laten keren. 'Na de voorbereidingen zal in week 28 het asfalt worden neergelegd en in week 29 de voetbalkooi worden geplaatst', weet het wijkberaad Duindorp. 'Deze zomervakantie kan er dus al volop gevoetbald worden!' Uiteindelijk zal deze in september officieel worden geopend door wethouder Anne Mulder.

'Gemeente is belofte nagekomen'

De werkzaamheden aan de Houtrustweg zelf waren in juli vorig jaar al afgerond, bijna een jaar later is het dan de beurt aan de voetbalkooi. Deze is ten opzichte van de oude plek iets verplaatst en zal 40 meter dichter bij de Zeezwaluwstraat komen. 'De toenmalig wethouder Boudewijn Revis besloot dat ie terugkwam en de gemeente is die belofte nagekomen', vertelt Duindorper Leo Pronk.

'Die kooi stond er al', memoreert de oud-voorzitter van Wijkberaad Duindorp. 'En dat wisten de mensen die kwamen wonen op het voormalige Norfolkterrein. We hebben ons altijd verzet tegen mogelijke procedures waardoor hij mogelijk niet zou kunnen terugkomen.' Met succes blijkt nu, want de kooi komt dus terug.

'Heerlijk voor de kids'

Niet iedereen is blij met de kooi: 'Noem je dat fijn? Zo'n rotding voor je deur, en straks weer al die junks tot 's nachts bezig zijn. Dat wordt dus elke dag 112 bellen', is een van de reacties. Het is niet enkel negatief: 'Heerlijk voor de kids', schrijven Trudy en Rowena. Ricardo: 'Eindelijk kunnen we weer een potje voetballen met de jongens. Ze hebben er naar uit gekeken'.

Foto: Google Maps