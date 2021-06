‘Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar 21 leraren’

Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt er bij de scholen van Lucas Onderwijs nog gezocht naar nieuwe docenten. ‘Er werken ruim 4200 mensen voor Lucas Onderwijs, maar we komen vele mensen tekort’, vertelt Ewald van Vliet, voorzitter van College van Bestuur Lucas Onderwijs. ‘Voor de start van het nieuwe jaar zijn we op zoek naar 21 leraren die bevoegd zijn en graag in Den Haag aan de slag gaan.’

‘We zijn constant bezig om mensen te werven: nieuwe leraren, maar ook onderwijsondersteuners. In vrijwel alle vakgebieden. Gelukkig lukt dat redelijk. Maar we komen er nog tientallen tekort. Dat is helaas de laatste jaren erg ingewikkeld.’ Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maken zich grote zorgen over het tekort. De gemeenten hebben daarom samen een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Onlangs bleek dat stadsdeel Laak het grootste lerarentekort van Nederland heeft.

‘Het onderwijs is er niet uniek in: overal zijn personeelstekorten’, zegt Van Vliet. ‘Dat heeft alles te maken met vergrijzing: er gaan veel mensen met pensioen en er zijn weinig jongeren. En er is veel werkgelegenheid, er is veel te kiezen. En dan zijn er helaas te weinig mensen die klaar staan om dit werk te doen.’

‘Er is structureel geld nodig om het vak aantrekkelijker te maken’

Onderdeel om het werk aantrekkelijker te maken is een financiële stimulans. ‘Er wordt al jaren over gesproken, en er is gelukkig wel al iets gebeurd’, stelt Van Vliet. ‘Er wordt op dit moment met de vakbonden ook gesproken over stijging van de salarissen. Daar hebben wij weer geld voor nodig van de overheid om dat te kunnen betalen. Als het aan mij ligt komt er meer geld bij. En ik hoop dat als er een nieuw kabinet komt dat er dan structureel geld, en niet incidenteel geld, komt om het aantrekkelijker te maken.’

‘Uiteindelijk help je kinderen in hun ontwikkeling’

Hoe dan ook is het zijn van leraar een mooi vak vindt de bestuursvoorzitter: ‘Uiteindelijk help je kinderen in hun ontwikkeling. Het is prachtig om te zien hoe al onze medewerkers zich echt uit de naad werken om ervoor te zorgen dat ze die kinderen helpen en in hun ontwikkeling bijstaan.’

Fusie met scholen in Zuidwest

Deze week werd bekend dat de scholen van Lucas Onderwijs fuseren met scholen in Zuidwest. ‘In eerste instantie zullen ze er niks van merken: de school blijft de school, de docenten blijven en ook de directie.’ Wel wil men met de samenwerking de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. ‘We hebben onze eigen Lucas Academy waar we leraren opleiden.’

Met de fusie worden het Roemer Visscher College, het Wateringse Veld College en het Zuid-West College per augustus onderdeel van Lucas Onderwijs.

