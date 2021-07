Boetes voor automobilisten die tot aan ‘horrorpoller’ Escamplaan doorrijden: al 26 bekeuringen in totaal

Handhavers van de gemeente hebben inmiddels al 26 keer een boete uitgeschreven voor automobilisten die ondanks de waarschuwingsborden toch tot aan de pollers aan de Escamplaan doorrijden. Dat laat een gemeentewoordvoerster weten aan Den Haag FM. Meer bekeuringen zijn niet uitgesloten, want de boa’s zullen op deze plek vaker controleren.

De beweegbare palen in het wegdek staat inmiddels bekend als de ‘horrorpoller’. De afgelopen paar weken klapten 24 automobilisten met hun voertuigen tegen de paal. De 24ste automobilist reed zelfs de poller aan gort, omdat diegene met een flinke vaart de paal ramde. Deze poller wordt in de laatste week van juli pas weer teruggeplaatst. Tot die tijd is de poller buiten gebruik. ‘De bak en aansluitingen zijn ook allemaal kapot’, zegt de woordvoerster. ‘Dat wordt een behoorlijke klus.’

Bij de ‘horrorpoller’ staat nu een verkeersregelaar om het verkeer in goede banen te leiden – en om automobilisten te waarschuwen voor de poller. De afgelopen tijd zijn er al meer maatregelen getroffen om automobilisten attent te maken op de poller, zo kwamen er meer verkeersborden.

Sinds de pollers er staan zijn handhavers er een keer geweest om bekeuringen te schrijven. Er zijn toen zestien boetes uitgedeeld. Het is namelijk verboden – uitgezonderd voor buslijnen en hulpdiensten – om de straat tot aan de poller in te rijden. Afgelopen maandag kwamen er nog tien bekeuringen bovenop, dus 26 boetes in totaal, meldt de gemeente. ‘De handhavers zullen de komende tijd zeker daar af en toe extra poolshoogte nemen’, aldus de woordvoerster.