Buurtbewoners fel tegen sloopplannen Zuidwest: ‘Ik voel mij genaaid’

Het hangt als het zwaard van Damocles boven het stadsdeel Zuidwest: de sloop- en renovatieplannen voor de wijken Dreven, Gaarden en Zichten. Het stadsbestuur wil een deel van de sociale huurwoningen weghalen om op de vrijgekomen grond 3.500 nieuwe woningen te bouwen. Bewoners zijn tegen de plannen en missen een goede vorm van communicatie vanuit de gemeente. ‘We voelen ons genaaid.’

Lara woont in een gezinswoning die op dit moment op de lijst staat om het veld te ruimen. Volgens haar is de woning niet in zo’n slechte staat dat sloop de enige optie is. ‘Er is geen achterstallig onderhoud, wel een vochtprobleem. Ik denk dat een renovatie aan de orde is, dat zou goed zijn voor de huizen, maar naar mijn mening is het totaal niet nodig om het te slopen.’

Volgens Lara is er vanuit de gemeente weinig tot geen communicatie over wat er gaat gebeuren. Ook heeft zij het gevoel dat de trein niet meer te stoppen is. ‘Ik ben naar alle bijeenkomsten gegaan die georganiseerd zijn, maar daar wordt niet geluisterd. Ze hebben het alleen over het groen.’ Ook zou de gemeente weinig doen om de taalbarrière te slechten met buurtbewoners die het Nederlands niet machtig zijn. ‘Er zijn een hoop mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Sommigen hebben geen idee’, aldus Lara.

Woningnood

Lara begrijpt dat er een woningnood heerst en dat er meer woningen moeten komen. Maar dat daarvoor haar woning gesloopt moet worden, noemt zij krom. ‘Er is een woningtekort. Dat is duidelijk, maar dat blijkt helemaal niet uit andere nieuwbouwprojecten.’

Rik Hoefsloot van SP Den Haag vindt dat Lara de vinger op de zere plek legt. ‘Bewoners kunnen zelf bepalen of zij voor sloop of renovatie zijn. Die vraag heeft nooit op tafel gelegen. Het is slikken of stikken’, aldus Hoefsloot. ‘Wat ons betreft moet het startpunt de bewoners zijn.’

‘Ga mij er niet bij neerleggen’

‘Ik voel mij best genaaid’, vertelt Lara. Zij krijgt een passende woning ter vervanging toegewezen, maar ook daar zet Lara haar vraagtekens bij. ‘Ze hebben het over passend toewijzen, maar niet vergelijkend. Ik wil gewoon dat mijn huis blijft, of een vergelijkbare woning met een tuintje’, aldus Lara, al heeft ze de hoop al opgegeven. ‘Ik heb er geen vertrouwen in, maar ik ga mij er niet bij neerleggen.’

Ze zet haar woorden ook om in daden. Vorige week heeft Lara ingesproken in de gemeenteraad. ‘Ik hoop dat ik mensen heb geraakt. Ik krijg wel positieve reacties. Ik heb gesproken uit mijn hart en hoop dat ik iets voor alle bewoners kan betekenen.’