Explosie Hoogaarsstraat: vijf vragen over werken met gas

‘Een sigaret of een lampje kan al voldoende zijn om een explosie te veroorzaken’, zegt Maurice Wehrmeijer, bedrijfsleider van Braber Gassen. De ontploffing van het busje in de Hoogaarsstraat is dinsdag waarschijnlijk ontstaan door een lekkende gasfles, dat laat de politie woensdag weten. Maar, hoe kan zoiets gebeuren? En vooral: hoe is het te voorkomen?

Hoe kan zoiets gebeuren?

‘Een gasfles zelf zal nooit ontploffen, daar is nog zuurstof en brandstof voor nodig’, legt Maurice uit. ‘Als zo’n ontploffing gebeurt dan is er een lek. Dan is er een ontstekingsbron nodig en dat kan al voldoende zijn. Propaan en butaan zijn zware gassen, dat vermengt zich tot een explosief mengsel.’

Het was een enorme klap: ‘Hij had harstikke dood kunnen zijn. Zijn bestuurdersdeur is helemaal verfrommeld.’ We weten niet wat er precies is gebeurd voorafgaand aan de ontploffing . ‘We weten geen details, het kan zeker domme pech zijn’, zegt Maurice.

Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. ‘Snelheid, onvoorzichtigheid en vergeten dicht te draaien. Het kan een domme fout zijn, maar we weten niet wat er gebeurd is’, zegt Maurice nogmaals.

Wat zijn de risico’s?

Het slachtoffer dat in het ziekenhuis ligt is volgens buurtbewoners een dakdekker. ‘Dakdekkers werken vaak met snelkoppelingen op een gasfles. Zo kunnen ze snel korte en lange branders plaatsen. De gastoevoer wordt dan wel afgesloten, maar dat kan lekken. Ook kan er nog gas in de slang zitten na het afkoppelen. Dan kan de kraan wel dichtzitten maar dan zit er nog gas in het systeem.’

Toch ziet hij het vaak gebeuren wanneer ondernemers bij hem in de zaak komen om zo’n flesje te laten vullen. ‘Dan is het flesje leeg en komen ze hier, maar stond die nog wel open. Dat komen we zat vaak tegen.’

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen opzet in het spel is en doen nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door een (lekkende) gasfles in het bestelbus in combinatie met een externe ontstekingsbron. https://t.co/PgcVHN16LG https://t.co/EsmfENWbzV — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) June 30, 2021

Daarnaast werken sommigen met kleinere oranje flesjes die ze vaak zelf vullen. Het risico daarbij is dat die flesjes een houdbaarheidsdatum hebben, legt Maurice uit. ‘Als ze ouder zijn dan tien jaar, worden ze bij ons niet meer gevuld, maar vernietigd.’

Ook in de bus in de Hoogaarsstraat zag Maurice vermoedelijk oude flessen liggen. Want een gasfles zelf die lekt komt bijna niet voor, zegt hij. ‘Ze gaan op een lopende band en dan komen ze langs een “snuffelaar”, dat is een mechanische neus. Als de fles lekt wordt die apart gehouden.’

Wat zijn de regels in Nederland?

‘Nederland is het land van regels, maar op dit gebied zijn er geen goede regels’, zegt Maurice stellig. Dat begint al bij de slangen. ‘Wij adviseren die te vervangen als ze drie tot vijf jaar oud zijn. Maar de wetgever zegt: “ze moeten deugdelijk zijn en geen droogte of haarscheuren vertonen.’

Dat vindt Maurice ook wel een goede regel, want als slangen heel intensief worden gebruikt gaan ze minder lang mee, misschien maar een jaar. ‘Pas de regels gewoon aan: vervang ze binnen de drie jaar, afhankelijk van de staat.’

Hoeveel gas mag je vervoeren in zo’n bus?

‘Volgens mij mag je zo’n 240 liter voorraad gebruiken. Dat is best wel veel. Een normale grote gasfles is 10 kilo, dat is 18 liter. Bij een grote klus gebruik je tussen de 60 en 100 liter, dat is al heel veel.’

Maurice ziet zelden dakdekkers die te veel bij zich hebben, ‘maar je mag zelfs 500 liter bij je hebben. Daarna gaan er pas regels gelden.’

Hoe is dit te voorkomen?

Afgezien van dat Maurice vindt dat de regels wel wat beter mogen, hamert hij ook op cursussen. ‘Dit soort dingen worden behandeld bij een cursus. Maar er zijn zat monteurs en dakdekkers zonder opleiding. Iedereen kan zich inschrijven als ZZP’er. Zij zouden verplicht moeten worden om zo’n zogeheten VCA-cursus te doen, om veilig te kunnen werken.’